На полях ПМЭФ-26 подписано соглашение о строительстве нового логистического центра во Всеволожском районе Ленобласти. Проект реализует компания «Девелопмент-Е».

Новый комплекс будет иметь площадь 14,67 тыс. кв. метров. Он сможет обрабатывать до 300 тонн грузов в сутки и обслуживать до 85 грузовых машин ежедневно. Общий объём инвестиций в проект составит 3,1 млрд рублей. После запуска логистического центра планируется создать около 700 рабочих мест.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул важность таких проектов для качества жизни людей, отметив, что близость складов и распределительных центров к торговым сетям ускоряет и упрощает доставку товаров покупателям.