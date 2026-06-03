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Новости Экономика

Во Всеволожском районе построят новый логистический центр

На полях ПМЭФ-26 подписано соглашение о строительстве нового логистического центра во Всеволожском районе Ленобласти. Проект реализует компания «Девелопмент-Е».

Новый комплекс будет иметь площадь 14,67 тыс. кв. метров. Он сможет обрабатывать до 300 тонн грузов в сутки и обслуживать до 85 грузовых машин ежедневно. Общий объём инвестиций в проект составит 3,1 млрд рублей. После запуска логистического центра планируется создать около 700 рабочих мест.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул важность таких проектов для качества жизни людей, отметив, что близость складов и распределительных центров к торговым сетям ускоряет и упрощает доставку товаров покупателям.

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Ленобласть Всеволожский район пмэф логистический центр ПМЭФ-2026 Девелопмент-Е
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Семь человек погибли на дорогах Ленобласти за сутки

Двое из них — несовершеннолетние.

За вторник в Ленинградской области произошло 83 аварии, сообщает 3 июня региональное управление Госавтоинспекции. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.

Как указано в сообщении, в семи авариях травмы получили семь человек, включая одного ребенка. Также известно о семи погибших, среди которых двое несовершеннолетних.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 240 аварий. В 13 из них травмы получили 13 человек.

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