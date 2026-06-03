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Ленинградская область подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на 300 млрд рублей

Ленинградская область подпишет более 20 соглашений в рамках Петербургского международного форума. Общий объем инвестиций - не менее 300 млрд рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ленинградская область подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на 300 млрд рублей - Первый день форума начнется с церемонии подписания.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

По словам главы региона, первый день форума начнется с подписания соглашений, связанных с аграрными проектами (расширение тепличных мощностей, развитие молочного животноводства, производство продуктов диетического питания), а также строительством жилых комплексов, распределительных центров и туристического кластера.

«Стенд области уже работает. Маяк, северный ландшафт, Приоратский дворец, библиотека Аалто и Успенский монастырь. Приходите в павильон H. Зайдите на огонь нашего маяка. Ленинградская область снова покажет, как инвестиции превращаются в развитие области и достойную жизнь для людей», - написал губернатор в своих соцсетях.

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Ленобласть инвестиции пмэф
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Семь человек погибли на дорогах Ленобласти за сутки

Двое из них — несовершеннолетние.

За вторник в Ленинградской области произошло 83 аварии, сообщает 3 июня региональное управление Госавтоинспекции. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.

Как указано в сообщении, в семи авариях травмы получили семь человек, включая одного ребенка. Также известно о семи погибших, среди которых двое несовершеннолетних.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 240 аварий. В 13 из них травмы получили 13 человек.

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