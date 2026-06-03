Ленинградская область подпишет более 20 соглашений в рамках Петербургского международного форума. Общий объем инвестиций - не менее 300 млрд рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам главы региона, первый день форума начнется с подписания соглашений, связанных с аграрными проектами (расширение тепличных мощностей, развитие молочного животноводства, производство продуктов диетического питания), а также строительством жилых комплексов, распределительных центров и туристического кластера.
«Стенд области уже работает. Маяк, северный ландшафт, Приоратский дворец, библиотека Аалто и Успенский монастырь. Приходите в павильон H. Зайдите на огонь нашего маяка. Ленинградская область снова покажет, как инвестиции превращаются в развитие области и достойную жизнь для людей», - написал губернатор в своих соцсетях.