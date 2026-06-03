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Новости Экономика

Мультитемпературный распределительный центр за 7,1 млрд рублей построят во Всеволожском районе

На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель директора ООО УК «ПСТ Капитал» Алексей Ветер подписали соглашение о строительстве современного логистического объекта в Бугровском городском поселении Всеволожского района.

Глава региона отметил, что ритм жизни в населённых пунктах ускоряется, и ритейлеры как никто чувствуют эти скорости.

«Новый распределительный центр — это передовые технологии хранения, сортировки и комплектации. 893 рабочих места и 7,1 млрд рублей инвестиций — серьёзный вклад в развитие Всеволожского района и всей логистической инфраструктуры региона», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Площадь центра составит 45 тысяч квадратных метров. Мощность объекта позволит обрабатывать 800 тонн продукции и одновременно обслуживать 125 грузовых автомобилей в сутки. Объём инвестиций — 7,1 миллиарда рублей. Будет создано 893 новых рабочих места, а планируемые ежегодные налоговые отчисления в бюджет достигнут 250 миллионов рублей. География поставок охватит Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Завершение реализации проекта намечено на 2026 год.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. 

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Всеволожский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко
Новости Экономика

Лужский производитель стеклянной тары вложит 920 млн рублей в модернизацию завода

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член совета директоров ООО «Петербургское стекло» Фёдор Крепак подписали соглашение о модернизации производства.

Компания инвестирует 920 миллионов рублей в обновление мощностей. Проект предполагает замену стекловаренной печи и установку новой производственной линии. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это вклад в технологическую независимость страны.

«Президент ставит задачи по развитию собственных производств, и Ленинградская область их последовательно решает», — подчеркнул глава региона.

Модернизация будет проходить в три этапа. Первая очередь запланирована на 2026 год, вторая — на 2027–2028 годы, третья — на 2028–2029 годы. Полное завершение работ намечено на 2029 год. После модернизации мощность предприятия достигнет 45 тысяч тонн стекломассы и 120 миллионов единиц стеклянной тары в год. Планируемые налоговые отчисления в бюджет составят 136 миллионов рублей.

Теги

Лужский район пмэф ПМЭФ-2026

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