На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель директора ООО УК «ПСТ Капитал» Алексей Ветер подписали соглашение о строительстве современного логистического объекта в Бугровском городском поселении Всеволожского района.

Глава региона отметил, что ритм жизни в населённых пунктах ускоряется, и ритейлеры как никто чувствуют эти скорости.

«Новый распределительный центр — это передовые технологии хранения, сортировки и комплектации. 893 рабочих места и 7,1 млрд рублей инвестиций — серьёзный вклад в развитие Всеволожского района и всей логистической инфраструктуры региона», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Площадь центра составит 45 тысяч квадратных метров. Мощность объекта позволит обрабатывать 800 тонн продукции и одновременно обслуживать 125 грузовых автомобилей в сутки. Объём инвестиций — 7,1 миллиарда рублей. Будет создано 893 новых рабочих места, а планируемые ежегодные налоговые отчисления в бюджет достигнут 250 миллионов рублей. География поставок охватит Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Завершение реализации проекта намечено на 2026 год.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.