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Новости Экономика

Экспертное мнение. Объёмы выданной в России ипотеки покажут лучший результат за три года

кредит
Фото: Freepik.

По итогам первого полугодия текущего года объем выданной в России ипотеки приблизится к 2,1 трлн рублей. Это почти на 40% больше аналогичного показателя за первые шесть месяцев 2025-го. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Объем ипотечного портфеля по итогам полугодия превысит 24,4 трлн рублей (+3% с начала года), по итогам года он приблизится к 26 трлн (+9%). По мнению топ-менеджера ВТБ, всего по итогам 2026 года общий объём ипотечных выдач может превысить 5,1 трлн рублей, что будет на 16% выше результата 2025 года.

«Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по «семейной» ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем», – отметил Алексей Охорзин.

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Новости Экономика

«Выборжец» инвестирует 455 млн рублей в расширение производства салатов и зелени во Всеволожском районе

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и финансовый директор АО «Агрофирма «Выборжец»» Елена Бочарникова подписали соглашение о модернизации тепличного комплекса во Всеволожском районе.

Глава региона назвал «Выборжец» стратегическим партнёром.

«Ленинградская область — северный регион, зона рискованного земледелия, но по зелёным салатам мы обеспечиваем 90 процентов рынка Петербурга. Предприятие уникальное. Считаю, что сегодня все, кто подписывает соглашения, — герои бизнеса, герои труда, герои своего времени. Вести бизнес сейчас сложно, а принимать решение инвестировать — это очень смелый шаг. Площадь вырастет почти на 2 гектара — для закрытого грунта это серьёзно. Почти на 1 300 тонн увеличится выпуск салатов и зелени, инвестиции — почти 500 миллионов рублей. В добрый путь! Обязательно буду к вам заезжать», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Модернизация затронет тепличный комплекс в промышленной зоне Нижней Колтушского городского поселения. Площадь выращивания увеличится на 1,88 гектара. Мощность производства достигнет 1 260 тонн салатов и зеленных культур в год. Объём инвестиций составит 455 миллионов рублей. Выход на проектную мощность запланирован на 2027 год. Будет создано 60 новых рабочих мест, а ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней достигнут 80 миллионов рублей.

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Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

Теги

Александр Дрозденко Всеволожский район пмэф ПМЭФ-2026 АПК

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