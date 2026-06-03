По итогам первого полугодия текущего года объем выданной в России ипотеки приблизится к 2,1 трлн рублей. Это почти на 40% больше аналогичного показателя за первые шесть месяцев 2025-го. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Объем ипотечного портфеля по итогам полугодия превысит 24,4 трлн рублей (+3% с начала года), по итогам года он приблизится к 26 трлн (+9%). По мнению топ-менеджера ВТБ, всего по итогам 2026 года общий объём ипотечных выдач может превысить 5,1 трлн рублей, что будет на 16% выше результата 2025 года.

«Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по «семейной» ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем», – отметил Алексей Охорзин.