В медучреждении зарегистрировано рождение 93 младенцев. Среди них три пары двойняшек.

В период с 27 мая по 3 июня в Ленинградском областном перинатальном центре родились 93 младенца. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Так, за неделю на свет появились 49 девочек и 44 мальчика. При этом 26 рожениц выбрали именно центр для появления на свет своих третьих и последующих детей. Коллектив перинатального центра поздравил родителей с пополнением, пожелав новорожденным крепкого здоровья и благополучия.

«Поздравляем всех наших мамочек и их семьи с рождением!», — обратились в медучреждении.

Фото на миниатюре: magnific