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Злостный рецидивист ограбил собственного отца в Отрадном

Мужчина неоднократно забирал телефон у родственника и переводи с него крупные денежные суммы.

В Кировском районе Ленинградской области задержали местного жителя за ограбление собственного отца. Ранее мужчина порядка 10 раз привлекался к ответственности за различные преступления.

Как сообщили в главке МВД, с заявлением в полицию  78-летний пенсионер обратился 1 июня. Со слов мужчины, его собственный сын с угрозами забрал телефон и перевел себе на банковский счет денежные средства. Подобное в семье происходило и ранее.

«Ущерб составил 69 550 рублей. Полицией возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Мужчина, за плечами которого около десятка судимостей, задержан на основании ст.91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

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03.06.2026
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Теги

отрадное ограбление уголовное дело
Новости Социум

Почти сотня малышей родилась в Ленинградском перинатальном центре за неделю

В медучреждении зарегистрировано рождение 93 младенцев. Среди них три пары двойняшек.

В период с 27 мая по 3 июня в Ленинградском областном перинатальном центре родились 93 младенца. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Так, за неделю на свет появились 49 девочек и 44 мальчика. При этом 26 рожениц выбрали именно центр для появления на свет своих третьих и последующих детей. Коллектив перинатального центра поздравил родителей с пополнением, пожелав новорожденным крепкого здоровья и благополучия.

«Поздравляем всех наших мамочек и их семьи с рождением!», — обратились в медучреждении.

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Ленинградский областной перинатальный центр

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