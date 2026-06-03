Мужчина неоднократно забирал телефон у родственника и переводи с него крупные денежные суммы.
В Кировском районе Ленинградской области задержали местного жителя за ограбление собственного отца. Ранее мужчина порядка 10 раз привлекался к ответственности за различные преступления.
Как сообщили в главке МВД, с заявлением в полицию 78-летний пенсионер обратился 1 июня. Со слов мужчины, его собственный сын с угрозами забрал телефон и перевел себе на банковский счет денежные средства. Подобное в семье происходило и ранее.
«Ущерб составил 69 550 рублей. Полицией возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Мужчина, за плечами которого около десятка судимостей, задержан на основании ст.91 УПК РФ», — говорится в сообщении.