Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы

Новости Социум

Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы

В России не станут разрабатывать специализированные препараты Эболы. Вирус не имеет пандемического потенциала на территории РФ.

России не грозит эпидемия Эболы, поскольку вирус не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит», — подчеркнул он.

По этой причине разработка специализированного препарата от Эболы в России вестись не будет, добавил Гинцбург.

эбола Александр Гинцбург
Новости Социум

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

Врачи удалили пациентке часть желудка из-за прогрессирующей язвы.

В Екатеринбурге местная жительница в течение долгого времени страдала от изжоги и чувства тяжести после еды, но вместо визита к гастроэнтерологу предпочитала купировать симптомы таблетками для пищеварения. Но в итоге привычный дискомфорт сменился острой болью в животе. Всему виной, как оказалось, была запущенная стадия язвы желудка, пишет «Доктор Питер».

Диагноз врачей после госпитализации пациентки был неутешительным. У женщины развилась прободная язва желудка, осложненная воспалением поджелудочной железы и разлитым перитонитом — состоянием, представляющим смертельную угрозу. Женщина требовалась срочная операция. В ходе хирургического вмешательства хирургам пришлось удалить две трети желудка пациентке, а также провести санацию и дренирование брюшной полости, рассказали в региональном Минздраве.

Благодаря профессионализму врачей пациентка была спасена. Спустя 12 дней после операции ее выписали из стационара. Сейчас жизни женщины ничто не угрожает. Теперь пациентке предстоит кардинально пересмотреть образ жизни и придерживаться строгой диеты всю оставшуюся жизнь.

болезни ЖКТ

