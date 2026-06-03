Правительство Ленинградской области и ООО «Специализированный застройщик «Летний Город» заключили соглашение о взаимодействии. Компания возведёт в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района многофункциональный туристический кластер площадью 29,2 гектара.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область входит в пятёрку самых быстрорастущих регионов России по туристической привлекательности. Проект предусматривает гостиничную инфраструктуру с номерным фондом на 2 350 мест, а также объекты для отдыха и активного досуга.

«В прошлом году объём посещений составил от 8,2 до 8,7 миллиона человек. Рынок растущий, ставим цель на ближайшие два года — выйти на 9,5 миллиона. Нам нужны места для размещения, гостиницы, объекты досуга и активного отдыха. Проект «Летний город» как раз это и даёт, особенно в локации, близкой к агломерации», — подчеркнул глава региона.

ООО «СЗ «Летний Город» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2024 году и входит в группу компаний АО «Аксиос». Среди реализованных проектов — строительство жилого комплекса «Лето» в посёлке Бугры (108,2 тысячи квадратных метров, 524 квартиры), а также комплекс объектов делового назначения площадью 30 тысяч квадратных метров.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленинградскую область в 2025 году посетили почти 6,5 миллиона туристов. Прогнозируется, что к 2028 году туристический поток возрастет до 10 млн человек. Как сообщили аналитики «Авито Путешествий», Краснодарский край остается лидером по количеству бронирований квартир – на его долю пришлось 11% от общего объема. На втором месте – Ленинградская и Московская области (по 9%), далее Татарстан (6%) и Калининградская область (3%).