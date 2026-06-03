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Туристический квартал на 2 350 мест построят в Кузьмоловском поселении Ленобласти

Правительство Ленинградской области и ООО «Специализированный застройщик «Летний Город» заключили соглашение о взаимодействии. Компания возведёт в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района многофункциональный туристический кластер площадью 29,2 гектара. 

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область входит в пятёрку самых быстрорастущих регионов России по туристической привлекательности. Проект предусматривает гостиничную инфраструктуру с номерным фондом на 2 350 мест, а также объекты для отдыха и активного досуга.

«В прошлом году объём посещений составил от 8,2 до 8,7 миллиона человек. Рынок растущий, ставим цель на ближайшие два года — выйти на 9,5 миллиона. Нам нужны места для размещения, гостиницы, объекты досуга и активного отдыха. Проект «Летний город» как раз это и даёт, особенно в локации, близкой к агломерации», — подчеркнул глава региона.

ООО «СЗ «Летний Город» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2024 году и входит в группу компаний АО «Аксиос». Среди реализованных проектов — строительство жилого комплекса «Лето» в посёлке Бугры (108,2 тысячи квадратных метров, 524 квартиры), а также комплекс объектов делового назначения площадью 30 тысяч квадратных метров.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленинградскую область в 2025 году посетили почти 6,5 миллиона туристов. Прогнозируется, что к 2028 году туристический поток возрастет до 10 млн человек. Как сообщили аналитики «Авито Путешествий», Краснодарский край остается лидером по количеству бронирований квартир – на его долю пришлось 11% от общего объема. На втором месте – Ленинградская и Московская области (по 9%), далее Татарстан (6%) и Калининградская область (3%). 

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Россияне поддержали идею дня подарков без повода

Большинство россиян выступили за введение специального дня подарков без повода. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков.

Россияне поддержали идею дня подарков без повода - Большинство россиян выступили за введение специального дня подарков без повода. Об этом свидетельств
Фото:Социальная сеть «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты масштабного опроса, в котором приняли участие более 5000 россиян старше 18 лет. Исследование показало, что 74% респондентов поддерживают идею учреждения дня подарков без повода.

Согласно данным опроса, 89% участников уверены, что стоимость презента не определяет его ценность. Для 48% опрошенных ключевым фактором остается внимание, в то время как цена и внешний вид важны лишь для 3%. Наиболее значимыми россияне считают персональные подарки (43%), совместное времяпрепровождение (23%) и вещи, сделанные своими руками (16%).

Более половины опрошенных (54%) регулярно радуют близких небольшими подарками без особого повода. Еще 55% пользователей воспринимают виртуальные подарки и открытки в социальных сетях как приятный знак внимания, а еще 40% считают их либо достойной альтернативой при отсутствии личной встречи, либо отличным дополнением к основному подарку.

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