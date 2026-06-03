Суд приговорил 20-летнего мошенника к 3,5 годам в колонии.
В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела против 20-летнего жителя Кировского района. Молодой человек обвиняется в трех эпизодах мошенничества, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, осужденный входил в состав преступной группы, специализировавшейся на обмане социально незащищенных граждан. Фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали пожилых людей передать денежные средства под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности.
Суд приговорил местного жителя к 3 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора о полном возмещении ущерб пострадавшим.