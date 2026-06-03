На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко.

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.