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В Ленобласти отправили в колонию лжеполицейского

Суд приговорил 20-летнего мошенника к 3,5 годам в колонии.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела против 20-летнего жителя Кировского района. Молодой человек обвиняется в трех эпизодах мошенничества, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, осужденный входил в состав преступной группы, специализировавшейся на обмане социально незащищенных граждан. Фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали пожилых людей передать денежные средства под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности.

Суд приговорил местного жителя к 3 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора о полном возмещении ущерб пострадавшим.

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Теги

мошенничество Кировский район
Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

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