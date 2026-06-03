С места происшествия ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Уголовное дело возбуждено после наезда автомобиля на 3-летнего ребенка в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 3 июня сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
"43-летняя женщина за рулем «Киа Рио» при движении по дворовой территории совершила наезд на трехлетнего мальчика, внезапно выехавшего на велосипеде перед иномаркой, — указано в сообщении.
Расследование дела ведется в рамках части 1 ст. 264 УК РФ.
Напомним, несчастный случай произошел 2 июня в гп. Советский. Ребенка с места ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии.