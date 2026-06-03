В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».