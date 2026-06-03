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Наезд машины на 3-летнего ребенка в Ленобласти стал уголовным делом

С места происшествия ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Наезд машины на 3-летнего ребенка в Ленобласти стал уголовным делом - С места происшествия ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Фото: Дорожный Инспектор

Уголовное дело возбуждено после наезда автомобиля на 3-летнего ребенка в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 3 июня сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

"43-летняя женщина за рулем «Киа Рио» при движении по дворовой территории совершила наезд на трехлетнего мальчика, внезапно выехавшего на велосипеде перед иномаркой, — указано в сообщении.

Расследование дела ведется в рамках части 1 ст. 264 УК РФ.

Напомним, несчастный случай произошел 2 июня в гп. Советский. Ребенка с места ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Теги

Выборгский район авария уголовное дело
Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

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Теги

теплоснабжение

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