На ПМЭФ правительство Ленинградской области и компания «Хлебная Усадьба» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на повышение доступности социальной поддержки через программы лояльности и внедрение корпоративного стандарта поддержки работников с семейными обязанностями.

«Это карта для повышения доступности социальных услуг. Наше сегодняшнее подписание — чёткий сценарий, как сделать соцподдержку для семей доступнее через программы лояльности, используя возможности предприятия. Мы все знаем «Хлебную Усадьбу» — это не только сотрудничество с Бегуницким техникумом, где мы готовим кадры для АПК, но и другие направления. Спасибо, что мы в этой программе вместе», — подчеркнул глава региона.

Компания «Хлебная Усадьба» работает в регионе с 1995 года. Она производит ремесленный хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Под этим брендом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работает более 40 кафе-пекарен.

В 2025-м в регионе запустили Единую карту петербуржца «Ленинградская». Проект объединил транспортные, социальные и культурные льготы для жителей региона. О запуске карты сообщили в мае, а официальный старт был дан 1 июня.

ЕКП «Ленинградская» представляет собой банковскую карту на базе платёжной системы «Мир», которая выпускается и обслуживается бесплатно. Карта интегрирована в цифровую экосистему ЕКП, предоставляя доступ к сервисам «Афиша», «ЕКПшка», «Городской диалог», «Активность», «Эко‑сервисы», «Волонтёр» и другим. Кроме того, держатели карты получают скидки и бонусы от партнёров ЕКП в Северной столице и Ленобласти, могут записать на карту Единый социальный проездной билет региона, использовать её как носитель электронной подписи, а также применять в качестве единого счёта для соцвыплат и электронных сертификатов.