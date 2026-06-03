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Новости Социум

«Хлебная Усадьба» присоединилась к программе социальной поддержки через карту «Ленинградская»

На ПМЭФ правительство Ленинградской области и компания «Хлебная Усадьба» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на повышение доступности социальной поддержки через программы лояльности и внедрение корпоративного стандарта поддержки работников с семейными обязанностями.

«Это карта для повышения доступности социальных услуг. Наше сегодняшнее подписание — чёткий сценарий, как сделать соцподдержку для семей доступнее через программы лояльности, используя возможности предприятия. Мы все знаем «Хлебную Усадьбу» — это не только сотрудничество с Бегуницким техникумом, где мы готовим кадры для АПК, но и другие направления. Спасибо, что мы в этой программе вместе», — подчеркнул глава региона.

Компания «Хлебная Усадьба» работает в регионе с 1995 года. Она производит ремесленный хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Под этим брендом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работает более 40 кафе-пекарен.

В 2025-м в регионе запустили Единую карту петербуржца «Ленинградская». Проект объединил транспортные, социальные и культурные льготы для жителей региона. О запуске карты сообщили в мае, а официальный старт был дан 1 июня.

ЕКП «Ленинградская» представляет собой банковскую карту на базе платёжной системы «Мир», которая выпускается и обслуживается бесплатно. Карта интегрирована в цифровую экосистему ЕКП, предоставляя доступ к сервисам «Афиша», «ЕКПшка», «Городской диалог», «Активность», «Эко‑сервисы», «Волонтёр» и другим. Кроме того, держатели карты получают скидки и бонусы от партнёров ЕКП в Северной столице и Ленобласти, могут записать на карту Единый социальный проездной билет региона, использовать её как носитель электронной подписи, а также применять в качестве единого счёта для соцвыплат и электронных сертификатов. 

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Ленобласть ЕКП «Ленинградская» Александр Дрозденко пмэф ПМЭФ-2026
Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

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