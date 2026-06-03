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Новости Социум

Будущие мамы Ленобласти смогут покупать детские товары по электронному сертификату в сети «ВОТОНЯ»

На стенде Ленинградской области на ПМЭФ губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор сети магазинов «ВОТОНЯ» Любовь Самойлова подписали соглашение, благодаря которому расширяются возможности использования электронного сертификата для будущих мам. 

Губернатор отметил, что в рамках национального проекта «Семья» в регионе вводятся новые меры поддержки беременных женщин и семей с детьми именно на самом ответственном жизненном этапе. Теперь приобретать необходимые детские товары по сертификату можно будет и в магазинах этой сети.

«Мы стараемся делать всё, чтобы семьям в области жилось легче, демографическое меню расширялось, а помощь была доступнее. У нас уже есть электронный сертификат для будущих мам. Теперь нужные вещи можно будет покупать и в этом магазине. А выбрать есть из чего: от детского питания до мебели», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Кроме того в Ленобласти действует с 2019 года акция «Подарок новорожденному». Напомним, для того, чтобы получить подарок, одному из родителей необходимо быть жителем Ленобласти или ребенок должен быть рожден в регионе и зарегистрирован в ЗАГС или МФЦ. При получении необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

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Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

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