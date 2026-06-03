На стенде Ленинградской области на ПМЭФ губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор сети магазинов «ВОТОНЯ» Любовь Самойлова подписали соглашение, благодаря которому расширяются возможности использования электронного сертификата для будущих мам.

Губернатор отметил, что в рамках национального проекта «Семья» в регионе вводятся новые меры поддержки беременных женщин и семей с детьми именно на самом ответственном жизненном этапе. Теперь приобретать необходимые детские товары по сертификату можно будет и в магазинах этой сети.

«Мы стараемся делать всё, чтобы семьям в области жилось легче, демографическое меню расширялось, а помощь была доступнее. У нас уже есть электронный сертификат для будущих мам. Теперь нужные вещи можно будет покупать и в этом магазине. А выбрать есть из чего: от детского питания до мебели», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Александр Дрозденко в День защиты детей перечислил меры поддержки семей с детьми в Ленинградской области Губернатор Ленинградской области напомнил о комплексе мер поддержки, которые предоставляются семьям региона, начиная с этапа беременности. Каждому нов...

Кроме того в Ленобласти действует с 2019 года акция «Подарок новорожденному». Напомним, для того, чтобы получить подарок, одному из родителей необходимо быть жителем Ленобласти или ребенок должен быть рожден в регионе и зарегистрирован в ЗАГС или МФЦ. При получении необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.