На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

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