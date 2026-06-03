На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.
Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.
«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.
На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.
Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.