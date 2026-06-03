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Новости Экономика

Новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» на 3,5 тысячи голов построят в Волосовском районе

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

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Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

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Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко
Новости Социум

Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем

Среди них — частое головокружение.

Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила врач Елена Малышева.

По словам специалисты, эти признаки указывают на патологии в работе водителя ритма сердца. Это участок миокарда, который отвечает за правильное сокращение органа

«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма, и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — заявила Малышева.

При появлении указанных симптомов доктор рекомендует не тянуть с походом к врачу.

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Фото на миниатюре: magnific

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