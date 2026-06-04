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Новости Экономика

Глава ЦБ Набиуллина не будет выступать на ПМЭФ-2026

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщают «Ведомости».

Ее имя отсутствует в списке участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Ранее выступление главы регулятора было частью традиционной макросессии форума. Источник издания сообщил, что Эльвира Набиуллина в эти дни будет присутствовать на похоронах советника председателя ЦБ Алексея Можина.

В текущем составе участников дискуссии заявлены заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Модератором сессии выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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03.06.2026
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пмэф Набиуллина ЦБ
Новости Экономика

Бензин за неделю подорожал в 73 регионах России

Согласно отчету Росстата, с 26 мая по 1 июня цены на автомобильный бензин изменились в 73 субъектах России. В Москве и Петербурге топливо выросло на +0,3% и +0,1% соответственно. 

Бензин за неделю подорожал в 73 регионах России - Средняя розничная цена бензина в России в период с 25 мая по 1 июня выросла на 0,44% и достигла 67,8
Фото: freepik

Средняя розничная цена бензина в России за этот период выросла на 0,44% и достигла 67,83 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,81%, до 79,46 руб. за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 0,44%, до 64,17 руб. за литр, АИ-95 — на 0,46%, до 69,78 руб., АИ-98 — на 0,38%, до 94,42 руб.

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30.05.2026
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Также Росстат опубликовал средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо на 1 июня. В Ленобласти автомобильный бензин обойдется в 69,29 рубля за литр. Цена на АИ-92 составляет 64,96 рубля, на АИ-95 — 69,97 рубля, на АИ-98 и выше — 98 рублей. Дизельное топливо — 78,39 рубля за литр.

В Петербурге на 1 июня автомобильный бензин будет стоить в среднем 70,02 рубля за литр. Марка АИ-92 — 64,61 рубля, АИ-95 — 70,24 рубля, АИ-98 и выше — 97,96 рубля. Дизельное топливо — 78,94 рубля за литр.

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бензин Петербург Ленобласть Росстат

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