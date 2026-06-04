Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщают «Ведомости».
Ее имя отсутствует в списке участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Ранее выступление главы регулятора было частью традиционной макросессии форума. Источник издания сообщил, что Эльвира Набиуллина в эти дни будет присутствовать на похоронах советника председателя ЦБ Алексея Можина.
В текущем составе участников дискуссии заявлены заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Модератором сессии выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.