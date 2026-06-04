Резкий рост подозрительных звонков и сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как активный – например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными», – говорится в публикации.

В МВД отметили, что пользователи иногда сталкиваются сразу с десятками мошеннических легенд. Сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов могут начать приходить почти каждый день. Так злоумышленники тестируют разные сценарии и пытаются понять, какая легенда вызовет больше доверия. При этом сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.

В МВД рекомендуют усилить настройки приватности в мессенджерах: запретить добавление в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомцам писать первыми.