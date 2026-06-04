weather 21.9°
$ 73.34
85.12

Главная / Новости / Над российскими регионами за ночь сбили 272 украинских БПЛА

Новости СВО

Над российскими регионами за ночь сбили 272 украинских БПЛА

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 272 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

БПЛА самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли и семь получили ранения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Вам будет интересно
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об отмене режима опасности БПЛА. Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА. Фото: ivbg.ru. Предварительно, в резул...
03.06.2026
744

Теги

БПЛА СВО Россия минобороны
Новости Социум

В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в базы телефонных мошенников

Резкий рост подозрительных звонков и сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как активный – например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными», – говорится в публикации.

В МВД отметили, что пользователи иногда сталкиваются сразу с десятками мошеннических легенд. Сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов могут начать приходить почти каждый день. Так злоумышленники тестируют разные сценарии и пытаются понять, какая легенда вызовет больше доверия. При этом сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.

В МВД рекомендуют усилить настройки приватности в мессенджерах: запретить добавление в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомцам писать первыми.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6677

Теги

Мвд мошенничество

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться