В Отрадном Кировского района Ленобласти состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 95 бойцов и командиров Красной армии.
Церемония прошла возле мемориала «Невский порог». Участники почтили память героев минутой молчания, затем они возложили цветы к могилам и подножию мемориала.
«Каждый из 95 бойцов, которых мы сегодня провожаем в последний путь с воинскими почестями, ценой своей жизни приближал Великую Победу. Долг нынешнего поколения — сохранить память о них, восстановить имена неизвестных героев и передать эту правду нашим детям», — отметил заместитель руководителя СУ СКР по Ленобласти Олег Бобков.
Останки бойцов обнаружил отряд «Родина» в ходе поисковых работ.