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В Отрадном перезахоронили останки 95 красноармейцев

В Отрадном Кировского района Ленобласти состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 95 бойцов и командиров Красной армии.

В Отрадном перезахоронили останки 95 красноармейцев - Церемония прошла возле мемориала «Невский порог».
Скрин видео: ГУ СКР по ЛО.

Церемония прошла возле мемориала «Невский порог». Участники почтили память героев минутой молчания, затем они возложили цветы к могилам и подножию мемориала.

«Каждый из 95 бойцов, которых мы сегодня провожаем в последний путь с воинскими почестями, ценой своей жизни приближал Великую Победу. Долг нынешнего поколения — сохранить память о них, восстановить имена неизвестных героев и передать эту правду нашим детям», — отметил заместитель руководителя СУ СКР по Ленобласти Олег Бобков.

Останки бойцов обнаружил отряд «Родина» в ходе поисковых работ.

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перезахоронили останки Ленобласть отрадное Кировский район
Новости Социум

В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в базы телефонных мошенников

Резкий рост подозрительных звонков и сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как активный – например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными», – говорится в публикации.

В МВД отметили, что пользователи иногда сталкиваются сразу с десятками мошеннических легенд. Сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов могут начать приходить почти каждый день. Так злоумышленники тестируют разные сценарии и пытаются понять, какая легенда вызовет больше доверия. При этом сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.

В МВД рекомендуют усилить настройки приватности в мессенджерах: запретить добавление в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомцам писать первыми.

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