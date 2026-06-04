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Сильная магнитная буря накроет Землю

К Земле приближается сильная магнитная буря категории G3. Причина — в выбросе Солнцем нескольких облаков плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Сильная магнитная буря накроет Землю - К Земле приближается сильная магнитная буря категории G3.
Фото: ИКИ РАН

Буря будет иметь непрерывный характер, так как более поздние выбросы солнечного вещества должны догнать ранее выпущенные плазменные облака. В результате образуется единая структура размером около 200 миллионов километров.

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Бури уровня G3 относятся к сильным, но не рекордным. В этом году подобная буря уже происходила 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024 года, и стала самой сильной за последние 20 лет.

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магнитная буря земля
Новости Социум

В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в базы телефонных мошенников

Резкий рост подозрительных звонков и сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как активный – например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными», – говорится в публикации.

В МВД отметили, что пользователи иногда сталкиваются сразу с десятками мошеннических легенд. Сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов могут начать приходить почти каждый день. Так злоумышленники тестируют разные сценарии и пытаются понять, какая легенда вызовет больше доверия. При этом сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.

В МВД рекомендуют усилить настройки приватности в мессенджерах: запретить добавление в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомцам писать первыми.

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Мвд мошенничество

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