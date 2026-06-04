К Земле приближается сильная магнитная буря категории G3. Причина — в выбросе Солнцем нескольких облаков плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Буря будет иметь непрерывный характер, так как более поздние выбросы солнечного вещества должны догнать ранее выпущенные плазменные облака. В результате образуется единая структура размером около 200 миллионов километров.
Бури уровня G3 относятся к сильным, но не рекордным. В этом году подобная буря уже происходила 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024 года, и стала самой сильной за последние 20 лет.