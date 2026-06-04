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Новости Происшествия

В Петербурге неизвестный выстрелил в затылок подростку, рисовавшему граффити на фасаде дома

В полицию Петербурга вечером 3 июня поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Шкапина неизвестный выстрелил в несовершеннолетнего.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что стрелок из неустановленного окна выстрелил в группу подростков, рисовавших граффити на фасаде дома. В результате пострадал 13-летний подросток. У него диагностировали ушибленную рану теменно-затылочной области, он самостоятельно обратился в травмпункт.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли пневматическую пулю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка разыскивают. 

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Роспотребнадзор проверит качество воды после жалоб жителей Сертолово

Жители дома № 5 в Парковом проезде в Сертолово Всеволожского района пожаловались на качество воды из кранов. На обращения отреагировало Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы питьевой воды в доме. Если по результатам исследований выявят нарушения, сотрудники Роспотребнадзора примут меры в соответствии с требованиями законодательства.

Ситуация остается на контроле ведомства.

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