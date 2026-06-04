В полицию Петербурга вечером 3 июня поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Шкапина неизвестный выстрелил в несовершеннолетнего.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что стрелок из неустановленного окна выстрелил в группу подростков, рисовавших граффити на фасаде дома. В результате пострадал 13-летний подросток. У него диагностировали ушибленную рану теменно-затылочной области, он самостоятельно обратился в травмпункт.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли пневматическую пулю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка разыскивают.