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Новости Экономика

Силуанов заявил о скором погашении внешнего госдолга России

Россия в ближайшей перспективе может полностью погасить государственный внешний долг. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Силуанов заявил о скором погашении внешнего госдолга России - По словам главы Минфина, уровень внешней задолженности страны остается низким по международным мерка
Фото: Freepik.

По словам главы Минфина, уровень внешней задолженности страны остается низким по международным меркам и составляет около 10% от общего объема государственного долга. Силуанов подчеркнул, что Россия не зависит от кредитов международных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк.

Согласно данным Международного валютного фонда, госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран G20. Совокупная задолженность РФ составила 18% ВВП, из которых 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное – на долю регионов.

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На КАД насмерть сбили пешехода, шедшего по проезжей части ночью

Смертельный наезд на пешехода произошел в ночь на 3 июня на 62 км внешнего кольца КАД в Петербурге.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, 38-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил пешехода, который двигался в попутном направлении между второй и третьей полосой по проезжей части.

В результате ДТП пешеход, на вид около 45 лет, скончался на месте. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и личность погибшего.

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