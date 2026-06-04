Россия в ближайшей перспективе может полностью погасить государственный внешний долг. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы Минфина, уровень внешней задолженности страны остается низким по международным меркам и составляет около 10% от общего объема государственного долга. Силуанов подчеркнул, что Россия не зависит от кредитов международных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк.

Согласно данным Международного валютного фонда, госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран G20. Совокупная задолженность РФ составила 18% ВВП, из которых 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное – на долю регионов.