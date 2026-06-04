В Выборге прошло памятное мероприятие, посвящённое героям 102-го Краснознамённого Выборгского пограничного отряда имени С.М. Кирова.
Ветеран специальной военной операции, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев обратился к собравшимся.
«Сегодня, вспоминая защитников границы нашей страны, мы говорим о поколении людей, для которых любовь к Родине была не лозунгом, а смыслом жизни. Красное Знамя, под которым они сражались, стало символом мужества, стойкости и Великой Победы. Даже сегодня мы видим его на передовой — уже в руках потомков победителей. Мы помним их потому, что они были настоящими героями, которые в решающий момент истории сделали всё, чтобы сохранить свою страну. Очень хочется, чтобы молодые представители КПРФ не забывали об этих ценностях и о том, что настоящий патриот определяется не громкими заявлениями, а поступками — тем, что он делает для Родины в трудный момент», — отметил Патраев.
Отряд был создан в июне 1940 года для охраны государственной границы на новых рубежах, отодвинутых после окончания Советско-финляндской войны. Тогда же отряд получил Боевое красное знамя. В годы Великой Отечественной войны отряд оборонял участок государственной границы до августа 1941 года. Позднее из его состава была сформирована отдельная бригада пограничных войск НКВД.