Жители дома № 5 в Парковом проезде в Сертолово Всеволожского района пожаловались на качество воды из кранов. На обращения отреагировало Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы питьевой воды в доме. Если по результатам исследований выявят нарушения, сотрудники Роспотребнадзора примут меры в соответствии с требованиями законодательства.

Ситуация остается на контроле ведомства.