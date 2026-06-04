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В Выборге почтили память героев 102-го пограничного отряда имени Кирова

В Выборге прошло памятное мероприятие, посвящённое героям 102-го Краснознамённого Выборгского пограничного отряда имени С.М. Кирова. 

В Выборге почтили память героев 102-го пограничного отряда имени Кирова - В Выборге прошло памятное мероприятие, посвящённое героям 102-го Краснознамённого Выборгского погран
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ветеран специальной военной операции, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев обратился к собравшимся.

«Сегодня, вспоминая защитников границы нашей страны, мы говорим о поколении людей, для которых любовь к Родине была не лозунгом, а смыслом жизни. Красное Знамя, под которым они сражались, стало символом мужества, стойкости и Великой Победы. Даже сегодня мы видим его на передовой — уже в руках потомков победителей. Мы помним их потому, что они были настоящими героями, которые в решающий момент истории сделали всё, чтобы сохранить свою страну. Очень хочется, чтобы молодые представители КПРФ не забывали об этих ценностях и о том, что настоящий патриот определяется не громкими заявлениями, а поступками — тем, что он делает для Родины в трудный момент», — отметил Патраев.

Отряд был создан в июне 1940 года для охраны государственной границы на новых рубежах, отодвинутых после окончания Советско-финляндской войны. Тогда же отряд получил Боевое красное знамя. В годы Великой Отечественной войны отряд оборонял участок государственной границы до августа 1941 года. Позднее из его состава была сформирована отдельная бригада пограничных войск НКВД.

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Выборг
Новости Социум

Роспотребнадзор проверит качество воды после жалоб жителей Сертолово

Жители дома № 5 в Парковом проезде в Сертолово Всеволожского района пожаловались на качество воды из кранов. На обращения отреагировало Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы питьевой воды в доме. Если по результатам исследований выявят нарушения, сотрудники Роспотребнадзора примут меры в соответствии с требованиями законодательства.

Ситуация остается на контроле ведомства.

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