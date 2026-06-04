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Новости Экономика

На ПМЭФ-2026 представили несъедобное блюдо из ресторана в Кубани за 200 млрд рублей

еда
Фото: Freepik.

На ПМЭФ-2026 представили блюдо за 200 миллиардов рублей от одного из ресторанов Краснодарского края. Как сообщает «Бриф24», в меню вошли не только гастрономические позиции, но и символические блюда, которые отражают инвестиционный потенциал Кубани.

В летнем меню ресторана можно увидеть позицию «строительство круглогодичного гостиничного комплекса с аквапарком» за 17 миллиардов рублей.

Еще одна символическая позиция – «комплексное освоение косы Долгой». За нее гостям форума придется заплатить 200 миллиардов рублей.

Наряду с инвестиционными позициями в меню есть и привычные блюда. Кубанский борщ со сметаной и салом стоит 1,3 тысячи рублей. Уха из адлерской форели обойдется примерно в 2 тысячи рублей. За томленое ребро молодого бычка гостям придется отдать 3,8 тысячи рублей.

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ПМЭФ-2026 Краснодарский край
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Росгвардейцы вернули матери сбежавшего от нее сына в Петербурге

Росгвардейцы вернули матери 3-летнего ребенка, который ушел с детской площадки в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Взволнованная женщина обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны во 2-й половине дня. Она рассказала, что гуляла с детьми на площадке и на время отвлеклась на старшего ребенка. В этот момент младший сын убежал.

Росгвардейцы получили приметы мальчика и сразу начали поиски. Ребенка нашли на перекрестке. Мальчик собирался перебежать дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Росгвардии остановили его, успокоили и передали матери. Женщина поблагодарила росгвардейцев за помощь и профессионализм.

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