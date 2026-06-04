Российские финансовые институты развивают проекты по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. На этот раз на площадке ПМЭФ-2026 стало известно, что ВТБ предоставил компании City Solutions кредит на 308 млн рублей до 2030 года, которые застройщик направит на реставрацию Дачи Головина в Санкт-Петербурге.

Дача Головина — один из редких сохранившихся памятников деревянного классицизма Санкт-Петербурга, расположенный на Выборгской набережной. Здание было построено в 1823–1824 годах по проекту архитектора Людвига Шарлеманя и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Средства выделяются по программе льготного кредитования восстановления объектов культурного наследия ДОМ.РФ и Министерства культуры РФ. Проект предусматривает масштабный комплекс научно-реставрационных работ. Работы планируется завершить в 2028 году: здание будет приспособлено под современное использование с сохранением всех охраняемых элементов и архитектурного характера памятника.

В пресс-службе ВТБ отметили, что согласно проекту в спектр реставрационных работ входит демонтаж поздних перегородок, исказивших историческую планировку здания, восстановление исторических входных крылец, симметричных оконных проемов. Также будут раскрыты подлинные ранее зашитые конструкции стен и потолков, восстановлены лестницы, площадки и элементы исторической отделки. Отдельное внимание уделят сохранению объемно-пространственного решения здания и исторического ландшафта территории вдоль Выборгской набережной.

«Реставрация Дачи Головина пополнит наш портфель проектов социально ответственного инвестирования, в которых экономическая эффективность сочетается с сохранением исторического наследия. Участие в государственной программе льготного кредитования позволяет предоставить средства на комфортных для инвестора условиях. Для нас важно, что это гарантирует сохранение уникального для Санкт-Петербурга памятника», — прокомментировал Максим Кущ, начальник управления по работе с ключевыми корпоративными клиентами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вице-президент ВТБ.