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Проект реставрации Дачи Головина в Петербурге получил финансирование

Российские финансовые институты развивают проекты по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. На этот раз на площадке ПМЭФ-2026 стало известно, что ВТБ предоставил компании City Solutions кредит на 308 млн рублей до 2030 года, которые застройщик направит на реставрацию Дачи Головина в Санкт-Петербурге.

Проект реставрации Дачи Головина в Петербурге получил финансирование - Российские финансовые институты развивают проекты по сохранению и восстановлению объектов культурног
Фото: пресс-служба City Solutions

Дача Головина — один из редких сохранившихся памятников деревянного классицизма Санкт-Петербурга, расположенный на Выборгской набережной. Здание было построено в 1823–1824 годах по проекту архитектора Людвига Шарлеманя и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Средства выделяются по программе льготного кредитования восстановления объектов культурного наследия ДОМ.РФ и Министерства культуры РФ. Проект предусматривает масштабный комплекс научно-реставрационных работ. Работы планируется завершить в 2028 году: здание будет приспособлено под современное использование с сохранением всех охраняемых элементов и архитектурного характера памятника.

В пресс-службе ВТБ отметили, что согласно проекту в спектр реставрационных работ входит демонтаж поздних перегородок, исказивших историческую планировку здания, восстановление исторических входных крылец, симметричных оконных проемов. Также будут раскрыты подлинные ранее зашитые конструкции стен и потолков, восстановлены лестницы, площадки и элементы исторической отделки. Отдельное внимание уделят сохранению объемно-пространственного решения здания и исторического ландшафта территории вдоль Выборгской набережной.

«Реставрация Дачи Головина пополнит наш портфель проектов социально ответственного инвестирования, в которых экономическая эффективность сочетается с сохранением исторического наследия. Участие в государственной программе льготного кредитования позволяет предоставить средства на комфортных для инвестора условиях. Для нас важно, что это гарантирует сохранение уникального для Санкт-Петербурга памятника», — прокомментировал Максим Кущ, начальник управления по работе с ключевыми корпоративными клиентами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вице-президент ВТБ.

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Санкт-Петербург ВТБ ПМЭФ-2026 Дача Головина
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Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.

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