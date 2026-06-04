Организаторы забега Trail Kuršių Nerija на Куршской косе в Литве подготовили отдельные условия для спортсменов из России и Беларуси.

В правилах соревнований названия обеих стран написаны с маленькой буквы. Там же указано, что россияне и белорусы не приветствуются на забеге. Если спортсмены из этих стран все же захотят участвовать, им нужно будет иметь литовский вид на жительство, а также по запросу предоставить другие документы.

Кроме того, от участников из России и Беларуси требуют бежать под украинским флагом и не претендовать на призы в случае победы.

Трейловый забег запланирован на 17 октября. Регистрация стартовала 1 июня и продлится до 13 сентября. На сайте соревнований доступны разные дистанции – от детского забега до гонки на 104 километра.