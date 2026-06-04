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Новости Спорт

Россиян обяжут бежать под флагом Украины в Литве

Организаторы забега Trail Kuršių Nerija на Куршской косе в Литве подготовили отдельные условия для спортсменов из России и Беларуси.

В правилах соревнований названия обеих стран написаны с маленькой буквы. Там же указано, что россияне и белорусы не приветствуются на забеге. Если спортсмены из этих стран все же захотят участвовать, им нужно будет иметь литовский вид на жительство, а также по запросу предоставить другие документы.

Кроме того, от участников из России и Беларуси требуют бежать под украинским флагом и не претендовать на призы в случае победы.

Трейловый забег запланирован на 17 октября. Регистрация стартовала 1 июня и продлится до 13 сентября. На сайте соревнований доступны разные дистанции – от детского забега до гонки на 104 километра.

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01.06.2026
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Теги

Литва Россия Украина
Новости Социум

Участников СВО бесплатно обучат востребованной профессии в Мультицентре социальной и трудовой интеграции

Мультицентр социальной и трудовой интеграции продолжает набор на обучение по программе переподготовки «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Курс пройдет с 22 июня по 21 августа.

На обучение приглашают участников СВО и членов их семей. За 2 месяца интенсивной практики слушатели освоят работу с современным оборудованием и научатся выполнять качественные швы на разных типах металлов. На время обучения предусмотрены бесплатное проживание и питание.

После завершения курса участникам помогут с трудоустройством. В Мультицентре отмечают, что сварщики остаются востребованными специалистами по всей России, включая Ленинградскую область, а профессия дает возможность рассчитывать на конкурентную оплату труда.

Программа построена на практике и проходит при поддержке опытных наставников. Количество мест ограничено. Записаться на обучение и получить консультацию можно по телефонам: +7 (921) 311-34-45, +7 (921) 377-47-47.

Теги

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградская область

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