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В Ленобласти объявили конкурс рисунков и граффити, посвященный Дороге Жизни

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти и ГБУ «Ленавтодор» объявили о запуске конкурса рисунков и граффити, посвященного Дороге Жизни.

В Ленобласти объявили конкурс рисунков и граффити, посвященный Дороге Жизни - Лучшие работы будут размещены на четырех электрических подстанциях вдоль Дороги Жизни.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Лучшие работы будут размещены на четырех электрических подстанциях вдоль Дороги Жизни. Эти объекты обеспечивают работу наружного освещения на одной из самых знаковых трасс Ленобласти.

Принять участие в конкурсе может каждый. Для этого нужно прислать свои эскизы, рисунки и идеи граффити на электронную почту info@ленавтодор.рф.

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Теги

конкурс рисунков Ленобласть Дорога жизни комитет по доорожному хозяйству
Новости Социум

Обучение информатике и искусственному интеллекту выходит на новый уровень в школах Ленинградской области

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ленинградской области и Сбер заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального проекта «Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков». Документ подписали вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, и директор по работе с государственным сектором Школы программирования «Алгоритмика» Станислав Косарев.

Обучение информатике и искусственному интеллекту выходит на новый уровень в школах Ленинградской области - На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ленинградской области и Сбер заклю
Фото: пресс-служба Сбер

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию цифровых навыков и информационно-коммуникационных технологий в Ленинградской области. Партнерство позволит масштабировать внедрение и образовательных программ по информатике и искусственному интеллекту на платформе «Алгоритмики» в школы региона.

Александр Кялин, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам:

«Для нашего региона Сбер стал настоящим партнером во всех сферах жизни. От ЕКП «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — приходят Алгоритмика и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам цифровые навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы плотно сотрудничаем с учебными заведениями и муниципальными органами Ленинградской области. Мы хорошо знаем запросы региона и видим огромный интерес к цифровым дисциплинам. Совместно с Алгоритмикой мы уже проводили образовательные сессии по развитию навыков работы с ИИ у школьников и педагогов в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Псковской областях. Партнёрство со Школой программирования помогает нам готовить кадры для экономики будущего прямо сейчас, соглашение поможет реализовать еще больше образовательных проектов в регионе».

Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором ООО «Алгоритмика»:

«Ленинградская область уделяет большое внимание развитию современного образования и цифровых компетенций, регион рассматривает технологии и искусственный интеллект как важную часть подготовки школьников к будущему. Подписанный на ПМЭФ меморандум позволяет перейти к более широкому и системному сотрудничеству: масштабировать образовательные программы по информатике, программированию и ИИ, а также внедрения практических инструментов для работы с современными цифровыми технологиями». 

Теги

Сбер Ленинградская область сбербанк

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