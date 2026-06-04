За последние три года реальные доходы населения РФ выросли более чем на 24%, заявил министр финансов Силуанов на ПМЭФ.
«Мы контролируем дефицит [бюджета]. <...> Видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние три с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. И вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную, независимую финансовую и экономическую политику», — сказал Силуанов.
По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в 2025 году в России составила 100 360 руб., что на 13,5% больше, чем в 2024 году.