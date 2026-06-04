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Новости Экономика

Реальные доходы россиян за три года выросли более чем на 24% - Силуанов

За последние три года реальные доходы населения РФ выросли более чем на 24%, заявил министр финансов Силуанов на ПМЭФ.

Реальные доходы россиян за три года выросли более чем на 24% - Силуанов - Об этом заявил министр финансов Силуанов на ПМЭФ.
Фото: freepik.

«Мы контролируем дефицит [бюджета]. <...> Видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние три с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. И вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную, независимую финансовую и экономическую политику», — сказал Силуанов.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в 2025 году в России составила 100 360 руб., что на 13,5% больше, чем в 2024 году.

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пмэф реальных доходы Петербург Антон Силуанов
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Петербурженка избила таксиста, чтобы не платить за проезд

Пассажирка распылила перцовый баллончик в лицо таксисту и несколько раз ударила его в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 3 июня.

Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.

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