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Заведующую складом оштрафовали на 16,7 млн рублей в Петербурге

Заведующую складом одной из компаний в Санкт-Петербурге оштрафовали на 16,7 миллиона рублей по делу о получении денег от представителей поставщиков и хищении имущества, сообщает spb.aif.ru.

По данным следствия, женщина предложила представителю 2 фирм переводить ей деньги за приоритетное направление заявок на поставку продукции и непринятие мер при нарушении сроков поставок. За почти 3 года заведующая складом получила 208 042 рубля 78 копеек. Позже она вместе с коллегой обманом похитила у организации имущество на 30 тысяч рублей.

Суд назначил женщине штраф в размере 16,7 миллиона рублей. Также ей на 4 года запретили заниматься организацией работы товарного склада. Ее коллегу оштрафовали на 100 тысяч рублей и на 2 года запретили заниматься деятельностью по санитарному содержанию и благоустройству многоквартирных домов.

Кроме того, у заведующей складом конфисковали 208 042 рубля 78 копеек, полученные в виде незаконного вознаграждения.

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По данным полиции, мужчина не выполнил предписание суда о принудительных работах, назначенных ему по делу о краже. Задержанного поместили в камеру для лиц, подвергнутых административному задержанию.

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