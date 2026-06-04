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Новости Социум

Участников СВО бесплатно обучат востребованной профессии в Мультицентре социальной и трудовой интеграции

Мультицентр социальной и трудовой интеграции продолжает набор на обучение по программе переподготовки «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Курс пройдет с 22 июня по 21 августа.

На обучение приглашают участников СВО и членов их семей. За 2 месяца интенсивной практики слушатели освоят работу с современным оборудованием и научатся выполнять качественные швы на разных типах металлов. На время обучения предусмотрены бесплатное проживание и питание.

После завершения курса участникам помогут с трудоустройством. В Мультицентре отмечают, что сварщики остаются востребованными специалистами по всей России, включая Ленинградскую область, а профессия дает возможность рассчитывать на конкурентную оплату труда.

Программа построена на практике и проходит при поддержке опытных наставников. Количество мест ограничено. Записаться на обучение и получить консультацию можно по телефонам: +7 (921) 311-34-45, +7 (921) 377-47-47.

Теги

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградская область
Новости Происшествия

Заведующую складом оштрафовали на 16,7 млн рублей в Петербурге

Заведующую складом одной из компаний в Санкт-Петербурге оштрафовали на 16,7 миллиона рублей по делу о получении денег от представителей поставщиков и хищении имущества, сообщает spb.aif.ru.

По данным следствия, женщина предложила представителю 2 фирм переводить ей деньги за приоритетное направление заявок на поставку продукции и непринятие мер при нарушении сроков поставок. За почти 3 года заведующая складом получила 208 042 рубля 78 копеек. Позже она вместе с коллегой обманом похитила у организации имущество на 30 тысяч рублей.

Суд назначил женщине штраф в размере 16,7 миллиона рублей. Также ей на 4 года запретили заниматься организацией работы товарного склада. Ее коллегу оштрафовали на 100 тысяч рублей и на 2 года запретили заниматься деятельностью по санитарному содержанию и благоустройству многоквартирных домов.

Кроме того, у заведующей складом конфисковали 208 042 рубля 78 копеек, полученные в виде незаконного вознаграждения.

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Санкт-Петербург

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