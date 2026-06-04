Мультицентр социальной и трудовой интеграции продолжает набор на обучение по программе переподготовки «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Курс пройдет с 22 июня по 21 августа.

На обучение приглашают участников СВО и членов их семей. За 2 месяца интенсивной практики слушатели освоят работу с современным оборудованием и научатся выполнять качественные швы на разных типах металлов. На время обучения предусмотрены бесплатное проживание и питание.

После завершения курса участникам помогут с трудоустройством. В Мультицентре отмечают, что сварщики остаются востребованными специалистами по всей России, включая Ленинградскую область, а профессия дает возможность рассчитывать на конкурентную оплату труда.

Программа построена на практике и проходит при поддержке опытных наставников. Количество мест ограничено. Записаться на обучение и получить консультацию можно по телефонам: +7 (921) 311-34-45, +7 (921) 377-47-47.