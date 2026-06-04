Вице-губернатор 47 региона Ярослав Серов и вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со провели встречу, на которой обсудили поставки продукции, промышленную кооперацию, инвестиционные проекты и портовую логистику.
В ходе переговоров были обозначены практические направления работы: экспортные поставки, участие бизнеса в совместных проектах, взаимодействие через инфраструктуру Ленинградской области, а также использование потенциала региона как логистического узла Северо-Запада. Следующим шагом станет визит делегации Мьянмы в порт Усть-Луга, где партнёры познакомятся с портовой инфраструктурой региона.
Вице-губернатор Ярослав Серов отметил, что Ленинградская область впервые в современной истории возобновляет партнёрство с Мьянмой.
«Для региона это возможность открыть новый маршрут для деловых контактов, экспорта и инвестиционного взаимодействия. У нас есть промышленная база, сильная портовая инфраструктура и опыт сопровождения крупных проектов. Завтра делегация Мьянмы поедет в Усть-Лугу, чтобы на месте посмотреть, как работает один из ключевых портов страны. После этого сможем перейти к более предметной работе с бизнесом и профильными ведомствами», — подчеркнул Серов.
Как уже ранее писал ivbg.ru, главы МИД РФ и Республики Союз Мьянма Сергей Лавров и Тан Све подписали соглашение, которое позволяет россиянам посещать Мьянму без виз с 27 января 2026 года.