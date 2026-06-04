weather 23°
$ 73.34
85.12

Главная / Новости / Петербурженка избила таксиста, чтобы не платить за проезд

Новости Происшествия

Петербурженка избила таксиста, чтобы не платить за проезд

Пассажирка распылила перцовый баллончик в лицо таксисту и несколько раз ударила его в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 3 июня.

Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.

Вам будет интересно
В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
05.09.2025
5839

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Обучение информатике и искусственному интеллекту выходит на новый уровень в школах Ленинградской области

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ленинградской области и Сбер заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального проекта «Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков». Документ подписали вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, и директор по работе с государственным сектором Школы программирования «Алгоритмика» Станислав Косарев.

Обучение информатике и искусственному интеллекту выходит на новый уровень в школах Ленинградской области - На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ленинградской области и Сбер заклю
Фото: пресс-служба Сбер

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию цифровых навыков и информационно-коммуникационных технологий в Ленинградской области. Партнерство позволит масштабировать внедрение и образовательных программ по информатике и искусственному интеллекту на платформе «Алгоритмики» в школы региона.

Александр Кялин, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам:

«Для нашего региона Сбер стал настоящим партнером во всех сферах жизни. От ЕКП «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — приходят Алгоритмика и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам цифровые навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы плотно сотрудничаем с учебными заведениями и муниципальными органами Ленинградской области. Мы хорошо знаем запросы региона и видим огромный интерес к цифровым дисциплинам. Совместно с Алгоритмикой мы уже проводили образовательные сессии по развитию навыков работы с ИИ у школьников и педагогов в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Псковской областях. Партнёрство со Школой программирования помогает нам готовить кадры для экономики будущего прямо сейчас, соглашение поможет реализовать еще больше образовательных проектов в регионе».

Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором ООО «Алгоритмика»:

«Ленинградская область уделяет большое внимание развитию современного образования и цифровых компетенций, регион рассматривает технологии и искусственный интеллект как важную часть подготовки школьников к будущему. Подписанный на ПМЭФ меморандум позволяет перейти к более широкому и системному сотрудничеству: масштабировать образовательные программы по информатике, программированию и ИИ, а также внедрения практических инструментов для работы с современными цифровыми технологиями». 

Теги

Сбер Ленинградская область сбербанк

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться