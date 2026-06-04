Пассажирка распылила перцовый баллончик в лицо таксисту и несколько раз ударила его в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 3 июня.

Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.