На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и ООО «Специализированный застройщик «ССК-СПБ» подписали соглашение, которое предусматривает строительство ЖК «Имена» в Новосаратовке Всеволожского района.

На участках общей площадью более 57 гектаров возведут 623 тысячи квадратных метров жилья. Объём инвестиций оценивается в 81,42 миллиарда рублей. Будет создано 500 рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет составят 4,36 миллиарда рублей. Срок реализации проекта — 2032 год.

В рамках проекта также будет создана инженерно-транспортная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, объекты торговли, спорта и досуга.

«Это знаковый проект и для компании, и для региона: общий объём инвестиций составляет 81,5 млрд рублей. Здесь будет именно комплексное развитие территории — жильё, социальные объекты, школы, детские сады, благоустройство и комфортная среда. Всё, что нужно, чтобы люди хотели здесь жить, работать и чувствовать себя в безопасности. Строительный блок администрации Ленинградской области под руководством Евгения Петровича Барановского имеет большой опыт реализации таких проектов, собрана сильная сбалансированная команда. Уверен, вместе всё получится», — подчеркнул глава региона.

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ООО СЗ «ССК-СПБ» зарегистрировано в 2022 году в Ленинградской области и входит в группу компаний «ССК». Застройщик специализируется на многоэтажном жилищном строительстве, участвует в создании социальных объектов в рамках национальных проектов, сотрудничает с муниципальными администрациями по проектам озеленения и строительства новых дорог. Всего ГК «ССК» построила более 1,8 миллиона квадратных метров жилья в шести регионах: Ленинградской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Адыгея.