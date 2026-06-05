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Новости Экономика

Жилой комплекс «Имена» на 623 тыс. кв. метров построят в Новосаратовке

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и ООО «Специализированный застройщик «ССК-СПБ» подписали соглашение, которое предусматривает строительство ЖК «Имена» в Новосаратовке Всеволожского района.

На участках общей площадью более 57 гектаров возведут 623 тысячи квадратных метров жилья. Объём инвестиций оценивается в 81,42 миллиарда рублей. Будет создано 500 рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет составят 4,36 миллиарда рублей. Срок реализации проекта — 2032 год.

В рамках проекта также будет создана инженерно-транспортная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, объекты торговли, спорта и досуга.

«Это знаковый проект и для компании, и для региона: общий объём инвестиций составляет 81,5 млрд рублей. Здесь будет именно комплексное развитие территории — жильё, социальные объекты, школы, детские сады, благоустройство и комфортная среда. Всё, что нужно, чтобы люди хотели здесь жить, работать и чувствовать себя в безопасности. Строительный блок администрации Ленинградской области под руководством Евгения Петровича Барановского имеет большой опыт реализации таких проектов, собрана сильная сбалансированная команда. Уверен, вместе всё получится», — подчеркнул глава региона.

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ООО СЗ «ССК-СПБ» зарегистрировано в 2022 году в Ленинградской области и входит в группу компаний «ССК». Застройщик специализируется на многоэтажном жилищном строительстве, участвует в создании социальных объектов в рамках национальных проектов, сотрудничает с муниципальными администрациями по проектам озеленения и строительства новых дорог. Всего ГК «ССК» построила более 1,8 миллиона квадратных метров жилья в шести регионах: Ленинградской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Адыгея.

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Новости Социум

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали два соглашения — о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни и о народосбережении.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ленинградская область стала первым регионом России, который начинает применять Национальную модель на практике. Модель включает программу мотивационного анкетирования для женщин в ситуации репродуктивного выбора, стандарт здоровой среды в населённых пунктах, а также меры по адаптации территорий к климатическим изменениям. Внедрение будет проходить совместно с региональными командами — Советом по качеству жизни, Региональным сервисным уполномоченным и экспертами Национальной социальной инициативы.

Второе соглашение посвящено задаче народосбережения, поставленной Президентом России. Документ представляет собой дорожную карту совместной работы на годы вперёд. Вместе с АСИ регион развернёт конкретную программу действий — от мер социальной поддержки до создания условий, при которых родители могут одновременно работать и воспитывать детей.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд

В правительстве Ленинградской области поблагодарили Светлану Чупшеву и команду АСИ за партнёрство.

Теги

пмэф Ленобласть ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко Светлана Чупшева

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