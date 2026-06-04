Петербуржца приговорили к 5 годам колонии за мошенничество с несуществующими шенгенскими визами. Красногвардейский районный суд огласил приговор по четырем эпизодам мошенничества.

По версии следствия, в августе 2024 года мужчина находился в кафе-кальянной на улице Рубинштейна и представился одному из посетителей сотрудником консульства Израиля. Он заявил, что якобы может оформить шенгенские визы для потерпевшего, его родственников и знакомых.

За свои «услуги» фигурант получил от мужчины более 418 тысяч рублей банковскими переводами. По такой же схеме он получил 184,5 тысячи рублей от второго потерпевшего, 85,5 тысячи рублей от третьего и почти 433 тысячи рублей от четвертого.

Всех жертв мужчина находил в той же кальянной. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Гражданские иски на сумму более 1 миллиона рублей удовлетворены.