Женщину, обвиняемую в похищении человека 12-летней давности, заключили под стражу в Санкт-Петербурге.
По версии следствия, в марте 2014 года обвиняемая вместе с сообщниками похитила мужчину возле дома на Гражданском проспекте. Похитители требовали деньги, угрожали потерпевшему предметом, похожим на оружие, силой перевезли его в квартиру на проспекте Просвещения, а затем на Светлановский проспект.
Ранее обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, но нарушила меру пресечения и скрылась. После этого ее объявили в розыск. Женщину задержали 2 июня 2026 года.