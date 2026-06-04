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В Петербурге задержали женщину, которая 12 лет была в бегах по делу о похищении человека

Женщину, обвиняемую в похищении человека 12-летней давности, заключили под стражу в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в марте 2014 года обвиняемая вместе с сообщниками похитила мужчину возле дома на Гражданском проспекте. Похитители требовали деньги, угрожали потерпевшему предметом, похожим на оружие, силой перевезли его в квартиру на проспекте Просвещения, а затем на Светлановский проспект.

Ранее обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, но нарушила меру пресечения и скрылась. После этого ее объявили в розыск. Женщину задержали 2 июня 2026 года.  

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Санкт-Петербург
Новости Экономика

На ПМЭФ-2026 представили несъедобное блюдо из ресторана в Кубани за 200 млрд рублей

еда
Фото: Freepik.

На ПМЭФ-2026 представили блюдо за 200 миллиардов рублей от одного из ресторанов Краснодарского края. Как сообщает «Бриф24», в меню вошли не только гастрономические позиции, но и символические блюда, которые отражают инвестиционный потенциал Кубани.

В летнем меню ресторана можно увидеть позицию «строительство круглогодичного гостиничного комплекса с аквапарком» за 17 миллиардов рублей.

Еще одна символическая позиция – «комплексное освоение косы Долгой». За нее гостям форума придется заплатить 200 миллиардов рублей.

Наряду с инвестиционными позициями в меню есть и привычные блюда. Кубанский борщ со сметаной и салом стоит 1,3 тысячи рублей. Уха из адлерской форели обойдется примерно в 2 тысячи рублей. За томленое ребро молодого бычка гостям придется отдать 3,8 тысячи рублей.

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