На ПМЭФ-2026 представили блюдо за 200 миллиардов рублей от одного из ресторанов Краснодарского края. Как сообщает «Бриф24», в меню вошли не только гастрономические позиции, но и символические блюда, которые отражают инвестиционный потенциал Кубани.

В летнем меню ресторана можно увидеть позицию «строительство круглогодичного гостиничного комплекса с аквапарком» за 17 миллиардов рублей.

Еще одна символическая позиция – «комплексное освоение косы Долгой». За нее гостям форума придется заплатить 200 миллиардов рублей.

Наряду с инвестиционными позициями в меню есть и привычные блюда. Кубанский борщ со сметаной и салом стоит 1,3 тысячи рублей. Уха из адлерской форели обойдется примерно в 2 тысячи рублей. За томленое ребро молодого бычка гостям придется отдать 3,8 тысячи рублей.