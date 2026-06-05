Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас даже не думает об участии в выборах в 2030 году, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с иностранными журналистами на полях ПМЭФ.

Глава российского государства отметил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году. При этом президент подчеркнул, что говорить об этом преждевременно.

«Я сейчас даже не думаю об этом. Я говорю вам совершенно откровенно: даже не думаю», - сказал он, добавив, что перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов.