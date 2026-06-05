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Путин ответил, будет ли он баллотироваться в 2030 году на пост президента

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас даже не думает об участии в выборах в 2030 году, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с иностранными журналистами на полях ПМЭФ.

Путин ответил, будет ли он баллотироваться в 2030 году на пост президента - Глава российского государства отметил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году.
Фото: Kremlin. ru

Глава российского государства отметил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году. При этом президент подчеркнул, что говорить об этом преждевременно.

«Я сейчас даже не думаю об этом. Я говорю вам совершенно откровенно: даже не думаю», - сказал он, добавив, что перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов.

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Путин Выборы президента Россия
Новости Социум

На федеральных трассах Ленобласти 5 июня временно ограничат движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении 5 июня временных ограничений движения на нескольких федеральных трассах Ленобласти в связи с проведением дорожных работ.

На федеральных трассах Ленобласти 5 июня временно ограничат движение - Водителей просят заранее планировать маршруты.
Фото: freepik

Ограничения коснутся трасс «Кола», «Россия», «Скандинавия», «Сортавала», «Нарва», Южного полукольца Санкт-Петербурга и ряда подъездных дорог. На участках проведут мойку и ремонт дорожных знаков, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части, обработку полос отвода, устранение деформаций асфальтового покрытия и герметизацию трещин. Наиболее масштабные работы запланированы на трассах А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия».

Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать требования временных дорожных знаков и учитывать возможное снижение скорости движения на участках проведения работ.

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Теги

ограничено движение дороги Ленобласть

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