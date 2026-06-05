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В России хотят ввести автоштрафы за продажу просроченных лекарств

Росздравнадзор предложил внедрить автоматические штрафы за нарушения при продаже лекарств. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо службы в ЦРПТ («Честный знак»).

В России хотят ввести автоштрафы за продажу просроченных лекарств - Система будет работать по принципу дорожных камер: данные о продажах автоматически поступают через к
Фото: freepik/aleksandarlittlewolf.

Система будет работать по принципу дорожных камер: данные о продажах автоматически поступают через кассовое оборудование, а при выявлении нарушений — например, продажи просроченных препаратов или превышения предельно допустимой цены — контролирующий орган сможет без проверки на месте вынести постановление о штрафе. За продажу таких товаров индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на 10 тысяч рублей за каждую единицу нарушения, а юридические лица — на 20 тысяч рублей.

Эксперты считают, что такой метод будет более действенным, чем традиционные проверки. Однако существуют опасения по поводу возможных технических сбоев и неясности процедур обжалования ошибок системы.

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Теги

аптека штрафы Россия
Для души Новости

Жителей и гостей Петербурга просят не беспокоить воронят во дворах города

Во дворах Петербурга начали появляться подросшие птенцы серой вороны, предупредил биолог Павел Глазков.

Жителей и гостей Петербурга просят не беспокоить воронят во дворах города - Воронята еще не умеют летать и добывать пищу самостоятельно, но уже покинули гнездо, так как в нем н
Фото: биолог Павел Глазков.

Воронята еще не умеют летать и добывать пищу самостоятельно, но уже покинули гнездо, так как в нем не помещаются. Родители продолжают кормить и оберегать птенцов вне гнезда. Обучение полету может занять несколько недель.

Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков призвал жителей и гостей Петербурга не беспокоить воронят.

«Объясните, особенно детям, что к птенцу лучше близко не подходить. Это опасно!» — подчеркнул он.

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Теги

воронята вороны Павел Глазков Петербург

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