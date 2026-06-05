Росздравнадзор предложил внедрить автоматические штрафы за нарушения при продаже лекарств. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо службы в ЦРПТ («Честный знак»).

Система будет работать по принципу дорожных камер: данные о продажах автоматически поступают через кассовое оборудование, а при выявлении нарушений — например, продажи просроченных препаратов или превышения предельно допустимой цены — контролирующий орган сможет без проверки на месте вынести постановление о штрафе. За продажу таких товаров индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на 10 тысяч рублей за каждую единицу нарушения, а юридические лица — на 20 тысяч рублей.

Эксперты считают, что такой метод будет более действенным, чем традиционные проверки. Однако существуют опасения по поводу возможных технических сбоев и неясности процедур обжалования ошибок системы.