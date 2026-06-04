Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия остается вызовом для его страны. Он также сообщил, что Вашингтон планирует оказать военную помощь Украине в размере 400 млн долларов в рамках утвержденного конгрессом пакета. Кроме того, в Белом доме разрабатывается законопроект о введении новых санкций против России.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» отметил, в американской политике по-прежнему существуют две точки зрения развитие отношений с Россией. Часть политиков в Конгрессе и Белом доме выступает за усиление давления на Москву, считая это необходимым для защиты интересов США. Какая из этих позиций окажется сильнее, во многом зависит от решений президента Дональд Трамп, отметил сенатор.

По его словам, взаимопонимание, достигнутое в Анкоридже, остается актуальным. Россия готова выполнить свои обязательства, а от США ожидаются определенные меры.