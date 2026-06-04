weather 21.1°
$ 74.30
86.27

Главная / Новости / Перминов высказался об отношениях России и США: От взаимодействия наших стран мир выиграл бы гораздо больше

Новости Социум

Перминов высказался об отношениях России и США: От взаимодействия наших стран мир выиграл бы гораздо больше

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия остается вызовом для его страны. Он также сообщил, что Вашингтон планирует оказать военную помощь Украине в размере 400 млн долларов в рамках утвержденного конгрессом пакета. Кроме того, в Белом доме разрабатывается законопроект о введении новых санкций против России.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» отметил, в американской политике по-прежнему существуют две точки зрения развитие отношений с Россией. Часть политиков в Конгрессе и Белом доме выступает за усиление давления на Москву, считая это необходимым для защиты интересов США. Какая из этих позиций окажется сильнее, во многом зависит от решений президента Дональд Трамп, отметил сенатор.

По его словам, взаимопонимание, достигнутое в Анкоридже, остается актуальным. Россия готова выполнить свои обязательства, а от США ожидаются определенные меры.

«Нынешняя администрация осознает важность диалога. Вместе с тем он не означает мгновенного сближения позиций, но дает возможность поиска взаимоприемлемых решений. На этом пути возможен не только прогресс, но и регресс, которым, безусловно, являются попытки давления. Очевидно, что они будут Россией отвергнуты, как это уже было ранее. От взаимодействия наших стран мир выиграл бы гораздо больше», - резюмировал Сергей Перминов.

Теги

США Россия Перминов
Новости Происшествия

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию

В Выборге правоохранители задержали в промышленном помещении у железнодорожной станции Таммисуо двоих мужчин 38 и 39 лет.

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию - Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ангаре, который использовал 39-летний индивидуальный предприниматель, обнаружено 79 кустов наркотического растений. Там же найдены три пакета с толченым наркотиком, готовым к употреблению. Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма. Исследование изъятого продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжается расследование, полиция выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям.

Вам будет интересно
Следственный комитет Петербурга ищет возможных жертв педофила
В Приморском районе Петербурга следственные органы расследуют уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосно...
28.05.2026
650

Теги

наркоплантация Выборг Ленобласть полиция Мвд

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться