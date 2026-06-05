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Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится осенью

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» может получить временное регистрационное удостоверение в сентябре 2026 года, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится осенью - По словам Скворцовой, вакцина демонстрирует высокую безопасность и хорошую переносимость.
Фото: freepik

Пакет документов на временную регистрацию был подан в Минздрав еще в октябре 2025 года. Если удостоверение выдадут в сентябре, препарат будет разрешен к клиническому применению и официально выйдет на рынок. Постоянную регистрацию планируется оформить после завершения третьей фазы исследований в конце 2027 года.

По словам Скворцовой, вакцина демонстрирует высокую безопасность и хорошую переносимость. Сейчас проходит третья фаза клинических исследований препарата, некоторые итоги будут подведены в июле.

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Теги

вакцина аллергия на пыльцу березы аллергия
Новости Происшествия

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию

В Выборге правоохранители задержали в промышленном помещении у железнодорожной станции Таммисуо двоих мужчин 38 и 39 лет.

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию - Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ангаре, который использовал 39-летний индивидуальный предприниматель, обнаружено 79 кустов наркотического растений. Там же найдены три пакета с толченым наркотиком, готовым к употреблению. Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма. Исследование изъятого продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжается расследование, полиция выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям.

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Теги

наркоплантация Выборг Ленобласть полиция Мвд

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