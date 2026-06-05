Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» может получить временное регистрационное удостоверение в сентябре 2026 года, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Пакет документов на временную регистрацию был подан в Минздрав еще в октябре 2025 года. Если удостоверение выдадут в сентябре, препарат будет разрешен к клиническому применению и официально выйдет на рынок. Постоянную регистрацию планируется оформить после завершения третьей фазы исследований в конце 2027 года.

По словам Скворцовой, вакцина демонстрирует высокую безопасность и хорошую переносимость. Сейчас проходит третья фаза клинических исследований препарата, некоторые итоги будут подведены в июле.