В Выборге правоохранители задержали в промышленном помещении у железнодорожной станции Таммисуо двоих мужчин 38 и 39 лет.

В ангаре, который использовал 39-летний индивидуальный предприниматель, обнаружено 79 кустов наркотического растений. Там же найдены три пакета с толченым наркотиком, готовым к употреблению. Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма. Исследование изъятого продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжается расследование, полиция выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям.