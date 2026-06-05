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В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию

В Выборге правоохранители задержали в промышленном помещении у железнодорожной станции Таммисуо двоих мужчин 38 и 39 лет.

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию - Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ангаре, который использовал 39-летний индивидуальный предприниматель, обнаружено 79 кустов наркотического растений. Там же найдены три пакета с толченым наркотиком, готовым к употреблению. Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма. Исследование изъятого продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжается расследование, полиция выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям.

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наркоплантация Выборг Ленобласть полиция Мвд
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Петербуржцы жалуются на сбои мобильного интернета - За последние два часа увеличилось количество жалоб на сбои в работе мессенджеров и проблемы с геолок
Фото: freepik

За последние два часа увеличилось количество жалоб на сбои в работе мессенджеров и проблемы с геолокацией. Также пользователи сообщают о трудностях в доступе к популярным приложениям и работе домашней сети Wi-Fi, следует из данных сервиса Downdetector.

Отметим, что сегодня состоится главное событие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) — планируется, что в 15:00 президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании.

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