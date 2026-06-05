Данила П. из Гатчинского округа приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы за повторное пьяное вождение. Ранее 26-летний мужчина уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Несмотря на это, в ноябре 2024 года он снова сел за руль чужого автомобиля пьяным на территории Гатчинского округа. В отношении водителя завели уголовное дело.

Суд признал Данила П. виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также мужчина не сможет управлять автомобилем в течение 5 лет.