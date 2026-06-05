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Водитель получил 1,5 года колонии за пьяную езду в Гатчине

Данила П. из Гатчинского округа приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы за повторное пьяное вождение. Ранее 26-летний мужчина уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Несмотря на это, в ноябре 2024 года он снова сел за руль чужого автомобиля пьяным на территории Гатчинского округа. В отношении водителя завели уголовное дело.

Суд признал Данила П. виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также мужчина не сможет управлять автомобилем в течение 5 лет.

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Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти провел мониторинг качества воды на популярных водных объектах.

Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания - В Петербурге лишь один пляж соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Фото: Freepik.

В Ленобласти из 20 проверенных зон отдыха пригодными для купания оказались только три пляжа в Приозерском районе — озера Ратное, Снетковское и Петровское. Остальные - не соответствуют гигиеническим стандартам.

Из 24 проверенных пляжей Петербурга только один соответствует санитарно-гигиеническим нормам — Ольгинский водоем в Выборгском районе. В остальных 23 качество воды не соответствует требованиям.

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04.06.2026
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Ведомство настоятельно не рекомендует купаться в водоемах с некачественной водой, чтобы избежать заражения инфекциями и паразитами.

Теги

купание роспотребнадзор Ленобласть Петербург

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