Регион уже заключил соглашений на порядка 200 млрд рублей. По мнению сенатора, это отличный инвестиционный задел, который будет определять векторы развития региона в ближайший год.

Работа Ленинградской области на ПМЭФ-2026 в этом году вновь подтвердила статус площадки как эффективного инструмента для развития региональной экономики. По словам сенатора Сергея Перминова, губернатор Александр Дрозденко и правительство области совместно с бизнес-сообществом ведут напряженную работу по формированию инвестиционного задела на ближайший год. Таким мнением член Совфеда поделился в беседе с ЛенТВ24.

Сенатор уверен, что предпринимаемы усилия напрямую повлияют на благосостояние жителей и социально-экономические показатели региона. В число ключевых соглашений текущего форума, считает Сергей Перминов, вошли проекты, связанные с комплексным развитием территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах, а также Гатчинском округе.

«Уделено внимание внедрению передовых наработок в сфере ИИ, без которых сегодня невозможно представить современную систему управления. В контексте вызовов значимым является и совершенствование систем безопасности различных объектов региона», — заявил сенатор Перминов.

Также область продолжает укреплять традиционные секторы, например, агропромышленный комплекс.

«Так, в Волосовском районе появятся 200 рабочих мест благодаря новому комплексу по переработке овощей. Увеличатся и бюджетные поступления. Это лишь один из примеров. Объем ожидаемых инвестиций уже приблизился к 200 млрд рублей. Областная команда нацелена на комплексный результат. И шаг за шагом идет к главной цели — региону, в котором хочется жить, творить и развиваться», — добавил парламентарий.