Российские блогеры Антон Форсаж, Big Russian Boss, Ян Дилан и Екатерина Тюрина примут участие в проекте «Медиа Гонки 2026» на автодроме «Игора Драйв». Мероприятие автодрома и «ВКонтакте» пройдет в рамках фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026.
Фото: пресс-служба ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026
«Медиа Гонки» станут продолжением проекта «Медиа Дрифт». В 2025 году Big Russian Boss прошел в нем путь от первых тренировок до выступления на этапе RDS Open на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв.
Первое испытание состоится 17 июля. Участников ждут заезды на болидах Tatuus F4-T421. Пилотам предстоит управлять легкими и максимально отзывчивыми машинами без систем помощи. Болидам доступны гоночные слики и скорость до 160 км/ч в поворотах.
Вторым испытанием ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет дрифт. Это дисциплина, где важны скорость, точность, стиль и мастерство управления автомобилем в управляемом заносе».
Финальное испытание «Медиа Гонок» пройдет 19 июля. Блогеры примут участие в дрэг-рейсинге на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв».
Соревнования проведут в формате гандикапа. Перед заездом каждый участник должен будет назвать время, за которое планирует преодолеть дистанцию. Разница между заявленными временами соперников станет задержкой старта для более быстрой машины.
«В прошлом году я участвовал в проекте «Медиа Дрифт» и прошел путь от тренировок до участия в этапе RDS Open. В этом году задача еще сложнее, ведь испытаний теперь три. Все три дисциплины очень непохожи друг на друга. Будет жарко!», – поделился Big Russian Boss.