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В Петербурге задержали мужчину, который скрывался почти год

Мужчину, почти год скрывавшегося от сотрудников ФСИН, задержали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает spb.aif.ru.

Обнаружить беглеца помогла автоматизированная система «Сфера», которую используют для поддержания правопорядка на транспортных объектах. Во время разбирательства выяснилось, что 47-летний уроженец Мордовии более 11 месяцев уклонялся от УФСИН России по Оренбургской области.

По данным полиции, мужчина не выполнил предписание суда о принудительных работах, назначенных ему по делу о краже. Задержанного поместили в камеру для лиц, подвергнутых административному задержанию.

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01.02.2026
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Санкт-Петербург
Новости Социум

Антон Форсаж, Big Russian Boss и Екатерина Тюрина сядут за руль болидов на фестивале ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

Российские блогеры Антон Форсаж, Big Russian Boss, Ян Дилан и Екатерина Тюрина примут участие в проекте «Медиа Гонки 2026» на автодроме «Игора Драйв». Мероприятие автодрома и «ВКонтакте» пройдет в рамках фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026.

Фото: пресс-служба ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

«Медиа Гонки» станут продолжением проекта «Медиа Дрифт». В 2025 году Big Russian Boss прошел в нем путь от первых тренировок до выступления на этапе RDS Open на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв.

Первое испытание состоится 17 июля. Участников ждут заезды на болидах Tatuus F4-T421. Пилотам предстоит управлять легкими и максимально отзывчивыми машинами без систем помощи. Болидам доступны гоночные слики и скорость до 160 км/ч в поворотах.

Вторым испытанием ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет дрифт. Это дисциплина, где важны скорость, точность, стиль и мастерство управления автомобилем в управляемом заносе».

Финальное испытание «Медиа Гонок» пройдет 19 июля. Блогеры примут участие в дрэг-рейсинге на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв».

Соревнования проведут в формате гандикапа. Перед заездом каждый участник должен будет назвать время, за которое планирует преодолеть дистанцию. Разница между заявленными временами соперников станет задержкой старта для более быстрой машины.

«В прошлом году я участвовал в проекте «Медиа Дрифт» и прошел путь от тренировок до участия в этапе RDS Open. В этом году задача еще сложнее, ведь испытаний теперь три. Все три дисциплины очень непохожи друг на друга. Будет жарко!», – поделился Big Russian Boss.

Теги

Игора Драйв Медиа Гонки 2026

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