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Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти провел мониторинг качества воды на популярных водных объектах.

Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания - В Петербурге лишь один пляж соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Фото: Freepik.

В Ленобласти из 20 проверенных зон отдыха пригодными для купания оказались только три пляжа в Приозерском районе — озера Ратное, Снетковское и Петровское. Остальные - не соответствуют гигиеническим стандартам.

Из 24 проверенных пляжей Петербурга только один соответствует санитарно-гигиеническим нормам — Ольгинский водоем в Выборгском районе. В остальных 23 качество воды не соответствует требованиям.

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04.06.2026
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Ведомство настоятельно не рекомендует купаться в водоемах с некачественной водой, чтобы избежать заражения инфекциями и паразитами.

Теги

купание роспотребнадзор Ленобласть Петербург
Новости Социум

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали два соглашения — о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни и о народосбережении.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ленинградская область стала первым регионом России, который начинает применять Национальную модель на практике. Модель включает программу мотивационного анкетирования для женщин в ситуации репродуктивного выбора, стандарт здоровой среды в населённых пунктах, а также меры по адаптации территорий к климатическим изменениям. Внедрение будет проходить совместно с региональными командами — Советом по качеству жизни, Региональным сервисным уполномоченным и экспертами Национальной социальной инициативы.

Второе соглашение посвящено задаче народосбережения, поставленной Президентом России. Документ представляет собой дорожную карту совместной работы на годы вперёд. Вместе с АСИ регион развернёт конкретную программу действий — от мер социальной поддержки до создания условий, при которых родители могут одновременно работать и воспитывать детей.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд

В правительстве Ленинградской области поблагодарили Светлану Чупшеву и команду АСИ за партнёрство.

Теги

пмэф Ленобласть ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко Светлана Чупшева

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