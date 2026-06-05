Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти провел мониторинг качества воды на популярных водных объектах.

В Ленобласти из 20 проверенных зон отдыха пригодными для купания оказались только три пляжа в Приозерском районе — озера Ратное, Снетковское и Петровское. Остальные - не соответствуют гигиеническим стандартам.

Из 24 проверенных пляжей Петербурга только один соответствует санитарно-гигиеническим нормам — Ольгинский водоем в Выборгском районе. В остальных 23 качество воды не соответствует требованиям.

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Ведомство настоятельно не рекомендует купаться в водоемах с некачественной водой, чтобы избежать заражения инфекциями и паразитами.