В новом квартале появятся общественные огороды, где жители смогут самостоятельно выращивать различные культуры.
Компания «Брусника» анонсировала обустройство уникальной инфраструктуры в своем новом жилом квартале в Ломоносовском районе. Во внутренних дворах будущего комплекса будут установлены грядки, которые не только облегчают уход за посадками, но и защищают их от домашних животных. Каждая грядка будет оснащена современной многослойной системой грунта для оптимального увлажнения, а для удобства полива предусмотрены водорозетки. На начальном этапе помощь в уходе за растениями окажет управляющая компания «Брусника.Управление домами».
По словам коммерческого директора «Брусники» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максима Зорина, концепция городских огородов призвана создать новые возможности для семейного досуга. Участие в выращивании растений позволяет детям лучше узнать природу, а родителям — проводить время с семьей в развивающей среде, дополняющей привычные детские площадки. Зоны огородов будут дополнены столами для встреч, работы на открытом воздухе и проведения праздников, что способствует формированию добрососедских отношений.
Проект «Брусника в Новоселье» представляет собой комплексную застройку из семи домов, дополненную ИТ-лицеем и детским садом. Инфраструктуру квартала объединит пешеходный бульвар, формирующий единое «зеленое кольцо», связывающее дворовые территории с общественными пространствами.