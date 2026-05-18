Представленный в Ленобласти агрохимический холдинг стал победителем престижной отраслевой премии Data Award 2026

Агрохимический холдинг «ФосАгро», чей промышленный комплекс в Ленинградской области в Волхове продолжает наращивать производство минеральных удобрений, представил на престижной отраслевой премии Data Award 2026 наработку по интеграции искусственного интеллекта в проекты автоматизации производств. Проект «AIХимик», разработанный холдингом вместе с Группой компаний «Цифра», отмечен наградой в спецноминации за эффективное применение ИИ-агентов в тяжелой производственной системе.

Фото: пресс-служба «ФосАгро»

Проект «AIХимик», реализованный на другом производственном комплексе холдинга в Череповце (Вологодская область), объединил возможности прогнозной аналитики на базе алгоритмов машинного обучения и генеративный искусственный интеллект. Внедренное в систему управления производством (АСУП) решение во многом трансформировало традиционные процессы на предприятии, а также стало примером успешного применения отечественных ИИ-технологий в условиях импортозамещения.

По заявлениям экспертов, благодаря технологиям ГенИИ в контуре системы удалось создать умного ассистента, который в реальном времени анализирует контекст и решает актуальные задачи. В совокупности это создает умного помощника и единую интеллектуальную среду, где собраны корпоративные знания, документация и ключевые производственные показатели.

«Применение подобных инструментов способствует снижению издержек, повышению безопасности производства и увеличению выпуска готовой продукции. Мы видим эффективность такого подхода, поэтому уже сейчас ведем работу по масштабированию технологии на другие наши агрегаты и производственные комплексы», - прокомментировал генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Денис Новиков.

Эксперт добавил, что функционал системы позволяет отвечать на вопросы персонала, предоставлять рекомендации по корректировке процессов, а также формировать отчёты и предупреждения, что значительно снижает зависимость от человеческого фактора и повышает предсказуемость операций.

Волхов «ФосАгро» минеральные удобрения ИИ Data Award 2026
В Подпорожье простятся с многодетным отцом Максимом Кретовым, погибшем на СВО

В ходе СВО погиб 47-летний житель Подпорожского района Ленобласти Максим Кретов.

Церемония прощания с Максимом Кретовым состоится 19 мая в ДК на улице Лисицыной в городском поселении Никольское. Местные власти выражают соболезнования близким и родным погибшего.

Фото: администрация Подпорожского района

Максим Кретов родился в Златоусте под Челябинском, в 1991 году переехал вместе с семьей в Костомукшу в Карелии, а уже в 1991 году - в Подпорожье. После срочной службы, окончил энергетический техникум в Петербурге. Позже начал работать в «Электрических сетях» Подпорожья. Переехал в Тосненский район, где женился. У него появилось трое детей.

В июне 2023 года Максим Кретов заключил контракт с Минобороны РФ.

погиб военный Подпорожье Ленобласть

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

