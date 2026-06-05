5 июня на площадке ПМЭФ-26 представители различных отраслей бизнеса обсудили пути перехода экономики от адаптационного замедления к устойчивому системному росту. Так, в ходе сессий «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» представители промышленного сектора и государства пришли к мнению, что сегодняшней российской экономике нужен новый виток роста. Каким он может быть, поделилась перед участниками форума генеральный директор ПАО «НПК ОВК» и ООО «Универсальная Логистика» (управляет АО «Ростерминалуголь») Ирина Ольховская.

По словам эксперта, в последние годы предприятия всех отраслей российской экономики продемонстрировали гибкость, скорость адаптации и способность находить инновационные решения там, где традиционные пути перестали работать. Это же касается и вагоностроения. Именно частный бизнес, заявила Ирина Ольховская, стал одной из главных стабилизирующих сил сегодня, определив конкретные точки роста.

«Грузовое вагоностроение, как и другие отрасли, наблюдает замедление. Экономическая эффективность грузоперевозок снижается. Чтобы запустить новый цикл роста, необходимы быстрые эффективные решения. И мы их нашли. Учитывая потребности грузоперевозчиков и РЖД, в рекордные сроки, фактически за 1 год, вывели на рынок новый стандарт инновационного подвижного состава – полувагон с повышенной грузоподъемностью 77 тонн. Это результат кооперации с «Северсталью», ставший важнейшим шагом к технологическому лидерству в отечественном транспортном машиностроении», – отметила в ходе сессии Ирина Ольховская.

Эксперт считает, что использование новых вагонов в составах на всех направлениях железнодорожной сети обеспечит рост экономической эффективности грузоперевозок и укрепит экспортный потенциал страны. Например, пропускная способность Восточного полигона – 133 пары поездов в сутки. С учетом использования вагонов с повышенной грузоподъемностью 77 тонн грузооборот вырастет со 180 млн тонн до 262 млн тонн в год, то есть плюс 82 млн тонн. На южном направлении – со 131 млн тонн в год до 196 млн тонн (плюс 65 млн тонн в год), а на Северо-Западе – рост составит не менее 66 млн тонн в год.

Напомним, в марте на 30-й международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий «ТрансРоссия-2026» в Москве были презентованные вагоны второго поколения инновации, старт производства которых стартовало 12 февраля 2026 года на Тихвинском вагоностроительном заводе (входит в структуру ОВК). Эта модель обладает улучшенными технико-экономическими характеристиками: сниженной массой тары на 2 тонны, увеличенными габаритами кузова на 2 кубометра, увеличенной грузоподъемностью на 2 тонны (с 75 до 77 тонн), а также повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, возможным деформациям и высоким ресурсом эксплуатации. Это способствует достижению максимальной продуктивности использования грузового потенциала подвижного состава на всей сети российских железных дорог.

