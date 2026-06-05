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Новости Экономика

Драйверы роста: в железнодорожных перевозках необходимы быстрые эффективные решения

5 июня на площадке ПМЭФ-26 представители различных отраслей бизнеса обсудили пути перехода экономики от адаптационного замедления к устойчивому системному росту. Так, в ходе сессий «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» представители промышленного сектора и государства пришли к мнению, что сегодняшней российской экономике нужен новый виток роста. Каким он может быть, поделилась перед участниками форума генеральный директор ПАО «НПК ОВК» и ООО «Универсальная Логистика» (управляет АО «Ростерминалуголь») Ирина Ольховская.

По словам эксперта, в последние годы предприятия всех отраслей российской экономики продемонстрировали гибкость, скорость адаптации и способность находить инновационные решения там, где традиционные пути перестали работать. Это же касается и вагоностроения. Именно частный бизнес, заявила Ирина Ольховская, стал одной из главных стабилизирующих сил сегодня, определив конкретные точки роста.

«Грузовое вагоностроение, как и другие отрасли, наблюдает замедление. Экономическая эффективность грузоперевозок снижается. Чтобы запустить новый цикл роста, необходимы быстрые эффективные решения. И мы их нашли. Учитывая потребности грузоперевозчиков и РЖД, в рекордные сроки, фактически за 1 год, вывели на рынок новый стандарт инновационного подвижного состава – полувагон с повышенной грузоподъемностью 77 тонн. Это результат кооперации с «Северсталью», ставший важнейшим шагом к технологическому лидерству в отечественном транспортном машиностроении», – отметила в ходе сессии Ирина Ольховская.

Драйверы роста: в железнодорожных перевозках необходимы быстрые эффективные решения - 5 июня на площадке ПМЭФ-26 представители различных отраслей бизнеса обсудили пути перехода экономики
Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь»

Эксперт считает, что использование новых вагонов в составах на всех направлениях железнодорожной сети обеспечит рост экономической эффективности грузоперевозок и укрепит экспортный потенциал страны. Например, пропускная способность Восточного полигона – 133 пары поездов в сутки. С учетом использования вагонов с повышенной грузоподъемностью 77 тонн грузооборот вырастет со 180 млн тонн до 262 млн тонн в год, то есть плюс 82 млн тонн. На южном направлении – со 131 млн тонн в год до 196 млн тонн (плюс 65 млн тонн в год), а на Северо-Западе – рост составит не менее 66 млн тонн в год.

Напомним, в марте на 30-й международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий «ТрансРоссия-2026» в Москве были презентованные вагоны второго поколения инновации, старт производства которых стартовало 12 февраля 2026 года на Тихвинском вагоностроительном заводе (входит в структуру ОВК). Эта модель обладает улучшенными технико-экономическими характеристиками: сниженной массой тары на 2 тонны, увеличенными габаритами кузова на 2 кубометра, увеличенной грузоподъемностью на 2 тонны (с 75 до 77 тонн), а также повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, возможным деформациям и высоким ресурсом эксплуатации. Это способствует достижению максимальной продуктивности использования грузового потенциала подвижного состава на всей сети российских железных дорог. 

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18.03.2026
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пмэф Ростерминалуголь
Новости Экономика

Портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области достиг 161 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер проанализировал, как за последний год изменилось кредитное поведение населения.

Рынок потребительского кредитования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области постепенно восстанавливает активность после сдержанного 2025 года. По данным экспертов Сбера, в первом квартале 2026 года объём выдач потребительских кредитов в регионе увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно растёт и средний размер кредита — жители региона всё чаще оформляют займы на более крупные суммы и более длительные сроки.

Сегодня совокупный портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Сбере составляет 161 млрд рублей. В Санкт-Петербурге объём портфеля остаётся стабильным на уровне 127 млрд рублей. Это может говорить о том, что рынок постепенно переходит от фазы активного сокращения задолженности к более сбалансированной модели потребления кредитных продуктов.

Одним из ключевых трендов стало увеличение среднего размера кредита. По данным апреля 2026 года, средняя сумма потребительского кредита и рефинансирования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 33% до 314 тыс. руб. Самым популярным сроком кредита остаётся 60 месяцев. 

Изменение среднего чека может свидетельствовать о смене структуры спроса. Если ранее потребительские кредиты чаще использовались для покрытия краткосрочных расходов, то сейчас всё большую роль начинают играть более крупные цели — ремонт, обучение, крупная бытовая техника или организация отдыха. Такие сценарии традиционно требуют более значительных сумм и более длинного горизонта погашения. Также растёт доля клиентов, который рефинансируют свои ранее взятые кредиты, объединяя их в один и снижая платёж.

Статистика выдач также показывает заметное оживление спроса в 2026 году. За первые четыре месяца текущего года в Санкт-Петербурге было выдано почти 83 тыс. потребительских кредитов на сумму 27,7 млрд рублей, а в Ленинградской области — около 28,4 тыс. кредитов на 7,4 млрд рублей. Динамика начала года демонстрирует существенный рост спроса по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть прежде всего от процентной политики и уровня потребительской уверенности. Однако уже сейчас можно говорить о формировании нового потребительского поведения. Жители региона всё чаще рассматривают кредит как управляемый финансовый инструмент под конкретные цели и с расчётом на комфортную долговую нагрузку. 

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Сбер пмэф

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