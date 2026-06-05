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Штормовое предупреждение вводят в Ленобласти до вечера субботы

В предстоящие сутки местами в регионе ожидается гроза.

Штормовое предупреждение введут в Ленинградской области 6 июня. Всему виной ожидающиеся в регионе грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Гроза. Период предупреждения с 15 ч. 06 июня до 21 ч. 06 июня. Местами, преимущественно на западе, гроза», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр России
Новости Экономика

Портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области достиг 161 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер проанализировал, как за последний год изменилось кредитное поведение населения.

Рынок потребительского кредитования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области постепенно восстанавливает активность после сдержанного 2025 года. По данным экспертов Сбера, в первом квартале 2026 года объём выдач потребительских кредитов в регионе увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно растёт и средний размер кредита — жители региона всё чаще оформляют займы на более крупные суммы и более длительные сроки.

Сегодня совокупный портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Сбере составляет 161 млрд рублей. В Санкт-Петербурге объём портфеля остаётся стабильным на уровне 127 млрд рублей. Это может говорить о том, что рынок постепенно переходит от фазы активного сокращения задолженности к более сбалансированной модели потребления кредитных продуктов.

Одним из ключевых трендов стало увеличение среднего размера кредита. По данным апреля 2026 года, средняя сумма потребительского кредита и рефинансирования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 33% до 314 тыс. руб. Самым популярным сроком кредита остаётся 60 месяцев. 

Изменение среднего чека может свидетельствовать о смене структуры спроса. Если ранее потребительские кредиты чаще использовались для покрытия краткосрочных расходов, то сейчас всё большую роль начинают играть более крупные цели — ремонт, обучение, крупная бытовая техника или организация отдыха. Такие сценарии традиционно требуют более значительных сумм и более длинного горизонта погашения. Также растёт доля клиентов, который рефинансируют свои ранее взятые кредиты, объединяя их в один и снижая платёж.

Статистика выдач также показывает заметное оживление спроса в 2026 году. За первые четыре месяца текущего года в Санкт-Петербурге было выдано почти 83 тыс. потребительских кредитов на сумму 27,7 млрд рублей, а в Ленинградской области — около 28,4 тыс. кредитов на 7,4 млрд рублей. Динамика начала года демонстрирует существенный рост спроса по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть прежде всего от процентной политики и уровня потребительской уверенности. Однако уже сейчас можно говорить о формировании нового потребительского поведения. Жители региона всё чаще рассматривают кредит как управляемый финансовый инструмент под конкретные цели и с расчётом на комфортную долговую нагрузку. 

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Сбер пмэф

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