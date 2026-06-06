weather 20°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / Пенсионеру из Луги вернули похищенные мошенниками 800 тысяч рублей

Новости Происшествия Социум

Пенсионеру из Луги вернули похищенные мошенниками 800 тысяч рублей

Также пострадавшему от аферистов выплатили проценты за использование средств.

Лужская городская прокуратура восстановила права местного жителя, лишившегося крупной суммы денег из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По материалам дела, пожилой мужчина ранее перевел неизвестному 800 тысяч рублей. В ходе следствия правоохранительным органам удалось отследить поступление средств.

«Лужская городская прокуратура в интересах потерпевшего обратилась с иском в суд. Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца счёта», — указано в сообщении.

По иску ведомства пенсионеру вернули похищенные средства, а также 119 тысяч рублей в качестве процентов за использование денег..

Вам будет интересно
В Выборгском районе нашли заблудившихся пожилого мужчину и его внука
Пенсионер и его внук отправились к берегу реки и перестали выходить на связь. Заблудившихся пожилого мужчину и его внука в Выборгском районе Ленинград...
05.06.2026
211

Фото на миниатюре: magnific

Теги

прокуратура мошенники
Новости Социум Главное

Жителей Ленобласти предупредили о приостановке транспортного сообщения "Сосновый Бор-Санкт-Петербург"

Движение в направлении Большой Ижоры временно перекрыто.

Жителей Ленинградской области предупредили о приостановке транспортного сообщения «Сосновый Бор-Санкт-Петербург» в связи с перекрытием движения в направлении г.п. Большая Ижора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящий момент осуществляется движение на участке г. Ломоносов - г. Санкт-Петербург посредством пригородных электропоездов от ж/д станции Ораниенбаум и автобусного маршрута № 403 от г. Ломоносов до станции метро «Купчино»», - указано в сообщении.

Вам будет интересно
Полиция проводит проверку по факту массовой аварии на КАД
В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС Полиция устанавливает обстоятельства массовой аварии, случившейся 6 и...
06.06.2026
149

Теги

Санкт-Петербург Сосновый Бор

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться