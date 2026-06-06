Также пострадавшему от аферистов выплатили проценты за использование средств.
Лужская городская прокуратура восстановила права местного жителя, лишившегося крупной суммы денег из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
По материалам дела, пожилой мужчина ранее перевел неизвестному 800 тысяч рублей. В ходе следствия правоохранительным органам удалось отследить поступление средств.
«Лужская городская прокуратура в интересах потерпевшего обратилась с иском в суд. Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца счёта», — указано в сообщении.
По иску ведомства пенсионеру вернули похищенные средства, а также 119 тысяч рублей в качестве процентов за использование денег..
Фото на миниатюре: magnific