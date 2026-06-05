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Новости Экономика

Владимир Путин: инфляция в России к концу года немного превысит 5%

Президент России заявил о замедлении темпов инфляции в стране.

Инфляция в России начала постепенно замедляться и к концу года достигнет показателя в 5,2%. Об этом 5 июня в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. 

Также в ходе своего выступления президент отметил, что в апреле ВВП России вырос на 1,3%, а реальные зарплаты за последние пять лет увеличились на 30%.

«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем», — подчеркнул Владимир Путин.

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Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

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Владимир Путин инфляция пмэф
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«Гроза. Период предупреждения с 15 ч. 06 июня до 21 ч. 06 июня. Местами, преимущественно на западе, гроза», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр России

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