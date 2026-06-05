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Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе

Информация о пострадавших не поступала.

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе - Информация о пострадавших не поступала.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Во Всеволожском районе 5 июня произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает официальный канал ГКУ «Леноблпожспас» в Мах.

По информации экстренных служб, на 22-м километре внешнего кольца КАД столкнулись легковые автомобили «Субару», «Мерседес», «Джетур» и грузовик «Джак».

«Движение перекрыто по крайней, правой полосе. На месте ДТП работает личный состав 147 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас», — указано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе - Информация о пострадавших не поступала.

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массовая авария Всеволожский район
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Президент России заявил о замедлении темпов инфляции в стране.

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Глава государства подчеркнул, что экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. 

Также в ходе своего выступления президент отметил, что в апреле ВВП России вырос на 1,3%, а реальные зарплаты за последние пять лет увеличились на 30%.

«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем», — подчеркнул Владимир Путин.

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Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

Теги

Владимир Путин инфляция пмэф

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