Информация о пострадавших не поступала.
Во Всеволожском районе 5 июня произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает официальный канал ГКУ «Леноблпожспас» в Мах.
По информации экстренных служб, на 22-м километре внешнего кольца КАД столкнулись легковые автомобили «Субару», «Мерседес», «Джетур» и грузовик «Джак».
«Движение перекрыто по крайней, правой полосе. На месте ДТП работает личный состав 147 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас», — указано в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.