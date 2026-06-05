Скорбная весть появилась в соцсетях главы населенного пункта.

В пятницу, 5 июня, стало известно о смерти главы Лесколовского сельского поселения Андрея Михеева. Сообщение об этом появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Для многих жителей он был человеком дела, надёжным руководителем и земляком, который хорошо понимал свою территорию, потому что сам вырос здесь и посвятил ей значительную часть своей жизни», — указано в сообщении.

Причиной смерти главы населенного пункта стала продолжительная болезнь. Андрей Михеев руководил поселением на протяжении 14 лет.