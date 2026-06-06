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Новости Происшествия

В Тосно суд вынес приговор за повторное нетрезвое вождение

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за это нарушение, но снова сел пьяным за руль.

Жителя Тосненского района лишили автомобиля и отправили на обязательные работы за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекалсяк ответственности за аналогичное нарушение.

Поймали нарушителя в ноябре прошлого года вблизи деревни Нурма. Инспекторы остановили мужчину для проверки документов и обнаружили, что водитель пьян. По решению суда местного жителя приговорили к 100 часам обязательных работ. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года. Тем временем автомобиль «Мазда», принадлежащего осужденному, конфискован в доход государства.

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Фото: magnific

Теги

Тосно нетрезвое вождение
Новости Происшествия

Кондрашов: эвакуированные жители Большой Ижоры и Борки вернутся домой к вечеру

В Ломоносовском районе устраняют последствия применения противником БПЛА.

Режим повышенной готовности был введен в Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в 7:30 утра. Глава районной администрации Алексей Кондрашов сообщил, что экстренные меры потребовались для обеспечения безопасности жителей поселений Большая Ижора и Борки.

По словам главы администрации, эвакуационные мероприятия проходят в штатном режиме без происшествий. Для размещения граждан оперативно были организованы пункты временного пребывания на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах.

В этих центрах эвакуированные жители обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и воду. Власти района выразили надежду на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, и уже к вечеру граждане смогут безопасно вернуться в свои дома.

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Теги

Ломоносовский район Большая Ижора

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