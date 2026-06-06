Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за это нарушение, но снова сел пьяным за руль.

Жителя Тосненского района лишили автомобиля и отправили на обязательные работы за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекалсяк ответственности за аналогичное нарушение.

Поймали нарушителя в ноябре прошлого года вблизи деревни Нурма. Инспекторы остановили мужчину для проверки документов и обнаружили, что водитель пьян. По решению суда местного жителя приговорили к 100 часам обязательных работ. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года. Тем временем автомобиль «Мазда», принадлежащего осужденному, конфискован в доход государства.

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Фото: magnific